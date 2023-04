El crecimiento de Javier Milei: Para el «Chapu» Martínez, «hay un hartazgo muy grande de la sociedad con la política»

El precandidato a intendente por Libertad Avanza en Morón Cristian «Chapu» Martínez, consideró que el crecimiento de su referente nacional, el diputado y economista presidenciable Javier Milei, está directamente relacionado con «el hartazgo de la sociedad con la política». Tras sus inicios en el peronismo y su paso por JxC, este dirigente social (presidente de la Sociedad Federal del Oeste) apuesta a dar batalla en Morón.

«Hace más de un año y medio que venimos construyendo el espacio de Milei en Morón. Hace poco se incorporó Ariel (Diwan), con intenciones de querer ser, pero nosotros seguimos trabajando la calle. No salimos tres meses antes de la campaña. Tenemos la intención de ser candidato a intendente. Creo que puedo llevar soluciones al vecino. Es es nuestro objetivo», sostuvo Martínez en el aire de Mpquatro radio online.

¿Va a haber internas?

– Tenemos una mesa de trabajo con varias fuerzas. Podemos tener miradas diferentes, pero internas no va a haber. Si irán acomodando las cosas al andar. Los vecinos mismos irán decantando. Nosotros no nos distraemos. La necesidad de la gente es lo urgente. Estamos recorriendo el Barrio Carlos Gardel y Morón Sur. La inseguridad, la falta de trabajo, es lo que recalca la gente. Después se van sumando dirigente, que es lógico, por el crecimiento de Milei. El tema es que sumen y no resten.

Hoy en Barrio Marina Morón Sur, con parte del equipo @Milei2023Moron Salimos a charlar con los Vecinos, llevando el mensaje de esperanza para Morón y Para Toda la Argentina @JMilei Presidente 2023, Seguimos Creciendo Barrio por Barrio, Vecino por Vecino. pic.twitter.com/LSurppsf54 — Chapu Martinez (@chapumoron) April 8, 2023

¿Cómo explicas el crecimiento de Milei?

– Hay un hartazgo muy grande de la sociedad con la política. Es lo representa hoy Milei. La bronca de muchos. Hace dos años éramos unos locos y hoy la gente se suma a participar, con la militancia y gente que quiere participar. Lo notamos en las calles, con la remera puesta. Pero las encuestas marcan eso también.

¿Cómo ves hoy a Morón?

Me pone muy mal el abandono que hay en el distrito. La suciedad, la falta de seguridad. En Barrio Gaona los vecinos están tapados por montañas de tierra de cuatro metros de alta. Un carnicero que trabaja encerrado. En tres manzanas hay tres abuelos muertos porque el entraron en las casas. Se vive muy inseguro, más las luminarias, los baches. Hace tiempo que perdieron el norte y dejaron de escuchar a los vecinos.

La anticampaña

En off, Martínez se despegó también de la campaña desatada por el productor teatral e inmobiliario Ariel Diwan, quien mandó a sus militantes a tapar parcialmente los afiches de algunos candidatos de Juntos por el Cambio, con otros que denunciaban el uso de dinero público. En las redes sociales del empresario aparecieron publicadas fotos del escrache a la publicidad de la concejal Claudia Quintana, bajo el lema «La casta usa tu dinero para hacer campaña». Un vuelto quizás de su frustrada campaña como candidato a concejal en el 2021, cuando Diwan se afilió a la UCR y presentó lista como referente de Facundo Manes, aunque finalmente la Junta Electoral de Juntos no la oficializó para jugar en las PASO. Tras lo cual dejó ese partido.