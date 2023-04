Tren Sarmiento: Sobrero denunció que el Gobierno mandó a la Policía a «acallar un reclamo gremial» y puede ir al paro

El Tren Sarmiento continuaba esta mañana con demoras y cancelaciones, lo mismo que ayer, aunque no por cuestiones técnicas. El delegado del Ramal, Rubén Sobrero, convocó a una asamblea general en Castelar, para este mediodía, en respuesta a la presencia de la Policía Federal en la noche del lunes pasado en los talleres, cuando se mantenían reuniones gremiales, lo que consideró una amenaza a sus reclamos.

Tal como se prevenía, no sólo fueron problemas técnicos los que en los últimos días dejaron varados a los pasajeros del Sarmiento durante varios minutos en hora pico. El estado de asamblea tenía que ver con una escalada del conflicto con la empresa operadora Trenes Argentinos, que maneja el massista Martín Marinucci.

Grave, la policia intimida a ferroviarios por reclamo sobre Convenio Colectivo de trabajo, vergonzoso. pic.twitter.com/fVHeB5rImC — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) April 11, 2023

CONFLICTO GREMIAL EN #TRENSARMIENTO 🛤️

Anoche, @PFAOficial irrumpió en asamblea de ferroviarios en los talleres de #Castelar.

Esta mañana todavía había protesta de algunos guardas y por eso hubo algunos retrasos en los servicios a #Once.

No hubo "fallas técnicas" pic.twitter.com/LD8XhAlJRT — Jota Leonetti | Transito 🚘 (@jotaleonetti) April 12, 2023

Sobrero, hace 24 horas, subió un mensaje en sus redes sociales: «Anoche, en el taller de Castelar, un grupo de policías entraron con carros de asalto para intimidar a nuestros compañeros. El reclamo que venimos haciendo sobre el convenio colectivo de trabajo y las reuniones que teníamos con la empresa, donde se había empezado a encarrilar la discusión, no condicen con este hecho. Estamos viendo una escalada de violencia contra los trabajadores. Lo vimos con el compañero 620, donde la Policía en vez de buscar a los asesinos, fueron a detener a los trabajadores. Acá no van a encontrar chorros, solamente trabajadores. Cruzaron una línea. Creen que con la Policía pueden acallar nuestro reclamo. Mañana (por hoy) le vamos a demostrar a más de uno que nuestro reclamo es justo y que con la Policía no nos van a callar».

Este medio se comunicó esta mañana con Sobrero para consultarlo sobre el por qué de la presencia de la Policía en los talleres, lo que motivó el estado de asamblea permanente y un posible paro a partir de este medidía.

«Lo que pasa es que por decisión de la empresa, por un reclamo gremial, nos pusieron policías a recorrer los talleres. No tienen por qué estar ahí. Fijate qué ironía. Te ponen la policía para controlar, o para pegarle a los compañeros de un chofer asesinado, pero en la calle cuando los necesitás no están», contó a UM.