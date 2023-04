Acuerdo con Provincia: Metropol reestablece el servicio de sus colectivos, pero se mantiene la preocupación en el sector

La compañía de transporte Metropol y el ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires llegaron a un principio de acuerdo y a la medianoche de este jueves se restablecerá el servicio de colectivos. La empresa había paralizado sus líneas por falta de insumos, a merced de la liquidación de subsidios adeudados por el Estado, un tema que preocupa a todas las cámaras del sector en Capital y GBA.

«Hemos llegado a un principio de acuerdo para tender la mesa de negociaciones y que así se puedan resolver los conflictos pendientes», explicó hoy el ministro Jorge D’Onofrio, y aseguró que «la empresa se compromete a restituir a partir de las 0 horas el servicio».

En ese contexto, la UTA (representada por Roberto Fernández) también «se compromete a acompañar todas las medidas necesarias para que el servicio se pueda sostener» y remarcaron que desde el ministerio van a establecer «las vías de dialogo necesarias para que las cuestiones de fondo puedan resolverse y no haya amenaza de nuevos cortes».

Por su parte, Luciano Fusaro, representante de Metrpopol, indicó que la situación sigue siendo «muy precaria» pero que tienen «la voluntad siempre de brindar los servicios».

«Hemos recurrido a asistencias dentro de nuestra cadena de valor de manera de financieramente contar los recursos y así de reanudar los servicios desde las 00 del día de mañana», informó durante una conferencia.

Los motivos de los cortes de servicios de @Metropol_ar que, lejos de tratarse de un lock out patronal, fueron causados por incumplimiento del @MindeTransporte a una medida judicial favorable para la empresa, que dispone la restitución del 15% de sus ingresos desde hace 16 meses. pic.twitter.com/ihzC6Pszvq — aaeta (@aaeta_arg) March 31, 2023

En ese sentido, aseguró que «en más de 27 años» nunca habían «atravesado por una situación como esta» y que accedieron «a este tipo de soluciones sabiendo que la situación de fondo aún no se resolvió» porque su «vocación es siempre brindar servicios públicos y encontrar los caminos para dar con soluciones».

De todas formas, Gobierno amenazó con quitarle la concesión a la empresa, para lo cual se hicieron inspecciones durante el «look out». D’Onofrio explicó que «cuando no se presta un servicio» tiene «el deber de activar todas las intimaciones que van desde una multa hasta la caducidad del servicio». «La empresa está mostrando la voluntad de recuperar el servicio y acá no tenemos ninguno una voluntad sancionatoria», aclaró.

Sobre la situación de fondo, explicó que «claramente es una cuestión económica» que se basa en «una resolución del ministerio de Transporte de la Nación que determina que se liquiden compensaciones de una determinada manera».

«La empresa planteó una medida cautelar que fue otorgada y quiero señalar que parte del problema es que hay un juez que hace 20 meses que lo dictó y no resolvió la cuestión de fondo», detalló D’Onofrio.

En su reclamo, la empresa argumentó que el paro se efectuó debido al «continuo incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Nación a una medida judicial favorable a Metropol”. Además, aseguraron que la situación se suma a la problemática que sufren todos los operadores del AMBA, debido a la deuda impaga de subsidios por más de 24.000 millones de pesos, junto al atraso por el impacto de la inflación 2023.

#AHORA 🚨



Ya empiezan a salir desde los playones de Barracas los coches de la empresa #Metropol 🌹y se restablecen los servicios de las lineas que estuvieron de paro https://t.co/1Txe0e8SaA pic.twitter.com/r8crJWGyTf — Ciudad de Bondis (@CiudadDeBondis) April 13, 2023

Por tres días consecutivos, mantuvieron su servicio interrumpido las líneas: 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510 y 670. No es un reclamo aislado, sino que preocupa a todo el sector, que «viene atravesando una crisis» en el AMBA, según comunicaron hoy todas las cámaras que representan al transporte de pasajeros en la región.

«Es inadmisible en este marco objetivo, y demostrable que las autoridades apelen a amenazas de quita de concesión y presiones de todo tipo, cuando la actividad cuenta con un marco regulatorio y contractual preciso el cual es incumplido por el Estado Nacional, en quien las autoridades de la Pcia de Buenos Aires y CABA han delegado la competencia de Tarifas y Determinación de Compensaciones o Subsidios», reza el comunicado.

Insisteieron: «No existe ningún Lock Out patronal sino un ahogo persistente de las empresas de transporte ya que no tienen la atribución (como otras actividades si tienen, incluyendo a nuestros proveedores) de fijar un “precio” que cubra los desajustes que una inflación récord en 30 años produce en los costos de esta actividad».

«La unanimidad del Sector empresario rechaza estas acusaciones, e insta a las autoridades a que asuman su responsabilidad, ya que toda relación contractual obliga a ambas partes, por lo que se debe honrar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, de lo contrario no hay forma de operar. No es posible solucionar con amenazas estos problemas. No hay forma de darle continuidad a los servicios frente a esta situación, por lo que rechazamos las imputaciones por las graves consecuencias que este problema acarrean a la población y trabajadores», firmaron las siguientes cámaras:

Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (A.A.E.T.A.)

Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A)

Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.)

Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.)

Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.)

Seguridad

En la conferencia, D’ Onofrio también fue consultado por la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos tras el crimen de un chofer de la línea 620. «Las cámaras no vienen a resolver la inseguridad, son un elemento disuasivo», insistió el funcionario.

«Hay más de 1500 cámaras en stock en la Argentina y otro tanto que están siendo importadas y que llegarán el día 23», informó D’Onofrio y adelantó que «en las próximas horas empieza a activarse la colocación de los chips en el centro de monitoreo de las cámaras ya instaladas». En ese contexto, aseguró que «no hubo problemas con la importación ni problemas con el Enacom», para desmentir distintas versiones que habían circulado.

Para el funcionario se debe seguir trabajando «en conjunto al ministerio de Seguridad y los trabajadores para tener reuniones permanentes que actualicen el mapa del delito» y aseguró que están «muy esperanzados con los efectivos federales que se van a incluir para reforzar las postas fijas y móviles» y así dar «más seguridad».

«Con respecto a las cabinas blindadas, hay estudios de todo tipo que indican que esto es impracticable tanto porque no protege a los pasajeros cómo que no hay forma de anclarlas a la carrocería de un colectivo», concluyó D’Onofrio.