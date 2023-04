Siguen los asaltos en La Matanza: Le gatillaron a un chofer y hay paro en las líneas de la empresa de colectivos La Cabaña

Los trabajadores de la empresa de colectivos La Cabaña están de paro desde esta mañana por la agresión a dos choferes. La medida de fuerza afecta a las líneas 172, 174, 242, 298, 317, 624, 635, en principio hasta la medianoche.

Esto ocurre a diez días del crimen del colectivero de la línea 620 Daniel Barrientos, que generó una crisis en el gobierno bonaerense, aunque en los últimos días hubo ataques a colectiveros en Ciudadela (frente a Fuerte Apache, en el partido de Tres F) y Cuartel V (Moreno), que provicaron distintas medidas de fuerza ayer.

Uno de los ataque de esta madrugada ocurrieron en jurisdicción de la Comisaría 3ra de Ciudad Evita, donde el cuerpo de delegados de la empresa acompañó a los compañeros afectados. “Paran todas las líneas de La Cabaña: 624, 242, 635, 174, 317, 298, 172. Ya metimos las unidades, están yendo los compañeros a la terminal de Atalaya (Marconi y Polledo, Isidro Casanova). Todavía no sabemos cuánto va a durar la medida, el compañero está con una crisis de nervios”, comunicaron, según el portal de noticias El1Digital.

En uno de los hechos, “aparentemente (el delincuente) sube entre las 5.30 y 6 en Crovara y Colonia. Le apunta al compañero, le pone el revólver en la cabeza y cuando lo quiere robar, los pasajeros empiezan a gritarle. Se armó un revuelo en el colectivo. Le apuntó con el revólver en la cabeza al compañero y no salió el tiro”.

“A este compañero le gatillaron en la cabeza. Y al otro compañero que venía (en la unidad) de atrás, el interno 208, le roban las pertenencias, lo agreden y lo golpean», detallaron, con la preocupación. Y agregaron: «Al primer colectivo, cuando lo intentan robar, los pasajeros se dan cuenta, le empiezan a gritar, el asaltante le gatilla en la cabeza al chofer, no salió el disparo y entonces se bajó y se tiró de la unidad. Después (ese asaltante) subió al coche de atrás, y a ese sí le robaron las pertenencias y le pegaron».

«Al primer colectivo subió un solo asaltante. En el segundo colectivo eran dos”, aclararon los delegados de La Cabaña. Los delegados adelantaron que “vamos a reclamar reunirnos con las autoridades, porque ya no se puede más con esto». «Hoy le gatillaron a un compañero. No podemos esperar a que maten a otro compañero. Ya lo venimos pasando con lo de la 620, con lo de la 378. Ya no se puede salir más a la calle”.