Federación de trabajadores mercantiles: El titular del SEOCA fue reelecto como secretario de Asistencia Social de FAECYS

El titular del Sindicato de Comercio de la Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, fue proclamado hoy como secretario de Asistencia Social de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), luego de que los congresales a nivel nacional eligieran la Lista 1 de Unidad en el Congreso Extraordinario que se desarrolló el miércoles pasado en Parque Norte. En tanto, Armando Cavalieri fue ratificado como secretario por un nuevo período. Anteriormente, se aprobaron los ejercicios de Memoria y Balance.

Con una importante presencia del SEOCA quienes demostraron su incondicional apoyo al sindicato de esta región, se llevaron a cabo los comicios en el cual el Secretario General de la zona oeste fue revalidado en su cargo en el Secretariado Nacional por cuatro años, al igual que los congresales que representaran a las y los empleados de comercio. El secretario de Acción Social Ernesto Ludueña, tuvo la responsabilidad por primera vez de ser designado como el presidente de la Junta Electoral.

Al finalizar la extensa jornada, Ledesma destacó el Congreso como “atípico” ya que celebró el XIII Congreso Nacional Extraordinario, y el XXXI Congreso Ordinario de Memoria y Balance donde se trataron y aprobaron a los ejercicios de los períodos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022.

«Para mí es un orgullo, que los trabajadores de la zona oeste sigan siendo representados en el secretario nacional, que no es cosa menor, sabemos que se vienen tiempos dificilísimos, donde hay muchos, que en su propaganda de ensayo, dicen que van a luchar para que se lleve adelante una reforma laboral que no funcionó, no va a funcionar”, expresó el reelecto secretario de Asistencia Social de la FAECYS.

Y manifestó que “no podemos provocar el desempleo, no podemos precarizar el trabajo, para todo eso y para defender el trabajo más que nada, hay que estar en algunos lugares de decisión, y eso es lo que me tocó hoy, estar en un lugar de decisión que es el Secretariado Nacional de la Federación Argentina de Empleados de Comercio”

En ese sentido sostuvo que la importancia que adquiere que el SEOCA ocupe ese espacio en la Federación, es que se tiene el poder de “intervención en lo que es la parte de la obra social, además lo que es la discusión del salario y las condiciones de trabajo”.

“Se viene una nueva etapa para nuestra Federación, se han incorporado nuevos secretarios y creo que eso va a fortalecer el vínculo entre los trabajadores, la asociación sindical y la FAECYS”, concluyó.