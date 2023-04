Sobrero confirmó que se «trabaja a reglamento»: El Tren Sarmiento, con demoras y cancelaciones por un conflicto gremial

El Tren Sarmiento vuelve a funcionar con demoras y cancelaciones este lunes, debido a un conflicto gremial que comenzó por el pago de determinadas categorías y escaló la semana pasada tras la presencia de la Policía Federal, en los talleres de Castelar, durante una asamblea. Esta mañana, el delegado del ramal, Rubén Sobrero, confirmó que se «trabaja a reglamento» y apuntó a una «interna» dentro de la empresa operadora, Trenes Argentinos, que conduce el exconcejal de Morón (FR), Martín Marinucci.

«Servicio con demoras y cancelaciones por conflicto gremial», explicaron desde la cuenta oficial de Twitter, a las 7.36 horas, sin dar brindar más detalles ni tampoco indicar cuándo se reestablecerá el servicio.

Tras la confirmación de las demoras del servicio de la línea Sarmiento por parte de Trenes Argentinos, los usuarios expresaron su descontento en las redes sociales por el defectuoso funcionamiento de las formaciones.

«Esto era sabido ya la semana pasada anduvieron toda la semana mal mintiendo con problemas técnicos siempre lo mismo», manifestó furioso un cibernauta. Mientras que otros optaron por expresarse con ironía: «¡Buen día para vos también!».

«Todas las semanas con problemas !! Ojalá algún día alguien haga algo x los pasajeros ! Viven burlándose. Todo lo q maneja el estado es pésimo», agregó otra pasajera.

Medida de fuerza

#TrenSarmiento el servicio continúa con demoras y cancelaciones por medida de fuerza gremial 🟠pic.twitter.com/UctYmnt2jz — Transporte AMBA (@AmbaTransporte) April 17, 2023

Temprano, el «Pollo» Sobrero confirmó al aire de Mpquatro Radio Online que el conflicto se extenderá por tiempo indeterminado (con menos operadores) hasta tanto el Gobierno «cumpla con el convenio laboral» vigente.

«Nosotros veníamos reclamando que se cumpla con el aumento salarial del Convenio Colectivo de Trabajo, que la empresa se niega a cumplirlo. Lo más grave es que cuando empezamos a encaminar la negociación nos encontramos con dos carros de asalto en la estación de Castelar al cabo de una asamblea. Estábamos con la Policía adentro del taller. Eran imágenes de la Dictadura. Ni el Pro se animó a tanto. Ahora nos encontramos con 150 sanciones de los trabajadores del área de asistentes operativos, a quienes no le pagan lo que corresponde y encima le descuentan parte del salario por protestar», contó el Polllo.

«Estamos tomando esta medida para no perjudicar más al usuario, con todo lo que padece», aclaró el dirigente de la Izquierda Socialista. «Evitamos llegar a una medida mayor, pero mucho margen no nos queda».

Por ahora sigue el «quite de colaboración». Y desde la semana gratis liberan los molinetes. Sobrero apuntó a las diferencias dentro de la misma operadora: «Ya son muchas provocaciones de la empresa. ¿Vos trabajarías en una radio rodeado por la Policía? Deben pensar que acá adentro hay malandras, en vez de trabajadores. Lo peor es que estábamos llegando a un acuerdo. Yo sé que tienen sus internas, pero eso no puede afectar a los trabajadores. Espero que sea la última vez que nos mandan a la Policía», indicó el delegado.

«Las medidas no se tomaron en la empresa – dijo Sobrero por la gerencia del ramal – sino en la Central. No es tema nuestro, no nos importan las internas que tenga el Frente Renovador. Acá hay un convenio que cumplir. Toda la Gerencia es del FR. Las empresas son botines políticos. Y después cuando se van te dejan la gente adentro. Después nos preguntamos por qué andan mal las empresas estatales», cuestionó el dirigente. «Acá se plantea que pierde el peronismo y buscan dónde ampararse. No estamos para eso», tiró.