Inseguridad: Atacaron a otro colectivero, en Moreno, y apuntan contra el gremio por querer «tapar el hecho»

Otro colectivero de la empresa La Perlita fue víctima de un hecho de inseguridad, en Moreno, por lo que los trabajadores analizan volver a parar, tal como ocurrió la semana pasada. En este caso, Daniel, un chofer de la línea 501 fue atacado por al menos un delincuente cuando circulaba por el recorrido de La Reja Grande. Como si fuera un pasajero, increpó al trabajador para robarle y le pegó un culatazo en el rostro.

Un compañero de la víctima, apuntó contra los delegados de los empleados y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por “querer tratar de tapar el hecho”. “No sabemos mucho de él, pero sé que tiene una herida cortante en uno de sus pómulos”, agregó el entrevistado en C5N sobre este último hecho.

Una semana atrás, otro chofer de una línea de la misma compañía fue brutalmente agredido por dos delincuentes que lo atacaron cuando no había nadie más dentro de la unidad. Los asaltantes no solo le robaron todas pertenencias, inclusive el par de zapatillas que llevaba puesto, sino que también le pegaron un culatazo.

El asalto, que se suma a una serie de episodios violentos ocurridos en el último tiempo en el transporte público -como el asalto y crimen de Daniel Barrientos de la 620-, derivó en una protesta de los choferes de la empresa La Perlita que decidieron paralizar todos los servicios de las líneas 288, 311, 312, 329, 422, 500 y 501 en reclamo de mayor seguridad.

“Venimos con agresiones desde esa época y yo ya no puedo dar respuesta a la gente que represento, porque no tenemos ni las herramientas ni estamos capacitados para resolver este tema… No sé si no estamos más capacitados que ellos, porque no le encuentran la quinta pata al gato”, dijo entonces Pablo, uno de los delegados de los trabajadores, en diálogo con LN+.