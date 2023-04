Lomas del Mirador: Incidentes y detenidos, tras la marcha por la muerte del detenido que apareció «ahorcado» en una celda

Serios incidentes y varios detenidos fue el saldo de la última marcha de familiares y amigos de Mauricio Castillo (42) el hombre que apareció «ahorcado», según la Policía, en la celda de la Comisaría Oeste 4ta de La Matanza el último domingo. Los organismos antirrepresivos denuncian otro caso «Arruga» y apuntan a la Seccional.

Por eso, anoche, vecinos y familiares volvieron a cortar la Ruta 3 y a pedir pedir por Justicia en las inmediaciones de la Comisaría 2° de Lomas del Mirador. Todo terminó con corridas y represión por el barrio. Hubo cerca de una veintena de detenidos, según el relato de testigos. En un informe preliminar que llegó a la Justicia, Castillo presentaba signos de ahorcamiento. Estaba detenido por «hurto», en una panadería.

Mauricio fue apresado por orden de Andrea Palin, titular de la UFI 9, por un robo en el barrio Santos Vega. Con el correr de las horas, su hermana comenzó a juntar firmas para que liberen a Castillo ya que aseguraban que todo se trataba de un error y que era inocente. “A eso de las 18, mi cuñada se acercó a llevarle comida y una muda de ropa a Mauricio, pero no pudo verlo y no le aceptaron la ropa”, contó Noelia.

La familia de Mauricio "yayy" Castillo frente a la Comisaría 2da de Lomas del Mirador ( donde torturaron a Luciano Arruga) Apareció muerto en la celda el domingo a la noche, la familia hace una fuerte denuncia a la policía. Ni siquiera pudieron ver el cuerpo (sigue) pic.twitter.com/OCSlieXXMe — Naty Hernandez (@Hernand_nati) April 18, 2023

Así reprimió la Bonaerense de Kicillof y Berni a los familiares de Mauricio Castillo cuando reclamaban Justicia por su asesinato en el destacamento de Lomas del Mirador.

Vuelven a reprimir a las víctimas, como pasó con los choferes hace 1 semana pic.twitter.com/WFbPzi4v3u — Juan Romero (@juanromeropef) April 19, 2023

Las hermanas contaron a LID que aún no pudieron ver el cuerpo. Tampoco tienen claro cuándo se lo entregarán ni cuándo tendrán acceso a la autopsia. Una de ellas terminó detenido anoche durante los incidentes.

«Creo que lo cagaron a palos, se cebaron y lo mataron. Cuando a él lo detuvieron, los vecinos me avisaron y yo fui rajando al destacamento, que está a cuatro cuadras de mi casa. Estaba tranquilo… Me guiñó un ojo y me dijo: ‘Negra, tranquila, se confundieron, yo no robé nada, estaba por llevar facturas a casa para el desayuno. Nos vemos en un rato’. Y a las pocas horas me llamó la fiscal para decirme que se ahorcó. ¿Qué se piensan, que porque somos humildes nos van a boludear?» dijo una de las hermanas a la prensa.

Mauricio Castillo trabajaba como albañil y de la changa que saliera porque no conseguía trabajo estable. Tenía 41 años, hijos, y vivía en el Barrio Santos Vega, en la localidad de Lomas del Mirador. «A mi hermano se lo llevaron porque lo confundieron con alguien que había intentado robar, eso nos dijo el oficial a cargo ese domingo, y nos aseguró que esa noche lo iban a liberar. Pero a las horas nos dicen que mi hermano se ahorcó sentado en una silla. Nosotros sabemos que es mentira» dice una de las hermanas del joven.