Cristian Ritondo visitó a víctimas de la inseguridad, en Ituzaingó y Merlo, y criticó la «total desidia de Kicillof»

El diputado Cristian Ritondo, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, visitó este lunes a referentes del PRO de Merlo e Ituzaingó, y dialogó tan con vecinos y como con víctimas de la inseguridad, con dardos hacia la Gobernación.

En Merlo, el exministro de Seguridad de María E. Vidal (quien lo sostiene como precandidato, aunque también tiene el visto bueno de Patricia Bullrich), visitó al viudo y a los hijos de Carmen López de Vargas, la jubilada víctima de una entradera en 2021 (cuando ingresaron al domicilio, los ataron y la golpearon salvajemente). Los sospechosos se encuentran detenidos, pero tienen amplias posibilidades de quedar en libertad, mientras la familia sigue reclamando por los servicios de ambulancias de SAME y pidiendo justicia.

En la reunión también estuvo la senadora bonaerense Aldana Ahumada, quien se postula como candidata a intendenta de ese distrito, con apoyo del propio Ritondo. Más tarde, el legislador se encontró con los hermanos Walter y Christian Lanaro, senador provincial y concejal, respectivamente, para una recorrida por el centro comercial de Ituzaingó, donde mantuvo una charla con los comerciantes de la zona que reclaman mayor seguridad.

Hoy, junto a @cristianritondo, visitamos a la familia de Carmen, una mujer de 62 años asesinada a golpes por delincuentes cuando entraron a robar a su casa en Merlo. El relato es desgarrador, y este es un hecho que lamentablemente se repite en toda la provincia. pic.twitter.com/Vx6QLnpRpS — Aldana Ahumada (@aldanaahumada) April 24, 2023

«Estuve junto a los hijos de Carmen que ahora deben pelear para que los asesinos de su madre no salgan en libertad y sigan arruinando familias, como lo han hecho con la suya, estoy peleando junto a ellos porque es un caso que se repite, son hechos que toman estado público, se encarcela a los delincuentes y después el tiempo pasa y muchas veces estos malvivientes vuelven al ruedo”, destacó Ritondo al final de la recorrida

“La inseguridad sigue siendo la primera preocupación de los vecinos y comerciantes bonaerenses porque ya no pueden salir a la calle, mientras Kicillof y Berni están en otro planeta. No persiguen al narco y están totalmente de espaldas a la gente. Con María Eugenia y con el apoyo de la Nación de Macri y Patricia Bullrich, logramos bajar todos los índices del delito, pero tras casi 4 años de abandono, los vecinos ya no aguantan más esta total desidia del gobernador Kicillof», completó.

El precandidato también convocó a una campaña de fiscalización: «El primer desafío es cuidar las urnas y ganar las elecciones, por eso seguimos con nuestra campaña para invitar a todos los bonaerenses a no resignarse y a sumarse a fiscalizar para de una vez y para siempre decirle basta al populismo», dijo el diputado.