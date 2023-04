Frente de Todos: Del alivio por la declinación del Presidente a una reelección, a «Cristina sería una buena candidata»

El Frente de Todos enfrenta la primera semana preelectoral sin Alberto Fernández como precandidato a Presidente. Para el kirchnerismo fue un «alivio» aunque todavía no sabe qué pasara con Cristina, que ya había declinado una candidatura este año, para que la campaña no se concentre en la condena en su contra. En una dualidad compleja, hay respaldo de unos, pero otros insisten en el «operativo clamor» por la Vice.

Ayer, el secretario de Economía Social de Desarrollo Social de la Nación y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, dijo en relación a la vicepresidenta que “es un elemento importante para la discusión del armado electoral”, aunque coincidió en que, si ella se presentara a elecciones la oposición «se haría una fiesta».

“Estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina Kirchner. Se haría una fiesta la oposición con llevar a alguien procesado en una lista”, declaró el dirigente, expiquetero e integrante de la mesa del Frente de Todos, a Radio10.

👉 #Argenzuela | 📱🗣️ “Se le haría una fiesta a los opositores si se lleva a la lista a alguien procesado, es como lo que dijo Cristina. Estoy de acuerdo con ella”, Pérsico a @rialjorge 📲 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/CpLaeic3Ns — Radio 10 – AM 710 (@Radio10) April 24, 2023

Esa declaración fue leía por varios medios como una crítica encarnizada a la postulación de CFK, a contramano del operativo clamor del camporismo y el Nuevo Encuentro, donde se sienten aliviados por la salida de Alberto del panorama electoral. Arriba tendrán que ordenarse, pero abajo los intendentes, salvo excepciones, buscan mantener la unidad. Es el casto del FdT de Morón, que se reunió la semana pasada el SETIA, para empezar a delinear las candidaturas, empezando por la reelección del intendente Ghi.

Eso fue el jueves, es decir un día antes del anuncio de Alberto F, aunque su decisión no cambió para nada el panorama electoral local, aclararon fuentes tanto del NE como del Evita. «Fue una reunión de todos los referentes del Frente. Muy positiva, porque pudimos escuchar a todos los compañeros y prepararnos para la campaña electoral», confió esta mañana la exconcejal Cristina Rodríguez, del Evita Morón.

«En la reunión, prácticamente todos dijeron que quieren llevar como candidato a Lucas Ghi. Nosotros también, así lo habíamos definido. Calculo que naturalmente se van a definir todos por él», declaró en la mañana de Estación Central (Mpquatro radio online).

☀️ REUNION DEL FRENTE DE TODOS MORÓN 🇦🇷



Ayer se realizó el primer encuentro de referentes políticos, sociales y gremiales del Frente de Todos Morón, de cara a la campaña electoral de este año. ✌️ pic.twitter.com/EEMpJTBkSo — Frente de Todos Morón (@TodosMoron) April 21, 2023

– ¿Cambia algo la declinación de Alberto?

– En Morón, no. En la Nación lo que cambia es que (el Presidente) no va a estar en la contienda. Los que quedan hasta ahora son Scioli, Wado (De Pedro) y alguno más. Vamos a ver qué dice Cristina el jueves. No creo que se vaya a postular, aunque es una posibilidad que se presente en la Provincia como senadora.

– ¿Coincidís con Pérsico?

– La campaña va a girar para perjudicar al FdT, esté o no Cristina. Es indistinto. Es cierto que ella no quiere ser el foco de todas las críticas por las causas y el ‘law fare’ por el cual, sin pruebas, la condenaron. Hay que esperar si sigue en esa posición o la cambia. Pero no creo, porque ella es de palabra. A mí no me gustaría que fuera. Creo que sería una buena candidata (a Presidenta). Pero la oposición ha destruido tanto la política, que hoy en día no sabés quién podría ser el mejor candidato/a. Ella tiene un caudal muy grande. Aunque por el nivel de rechazo en determinados sectores, también tiene sus limitaciones.

– ¿Qué opinás de Milei?

– Este tipo es siniestro. Lo que plantea me parece descabellado. Está a favor de la venta de órganos… No tiene asidero, es inmoral. Lo tomo en serio y me preocupa, porque hay sectores que les gusta. No hemos podido cambiar la situación, por lo que nos votaron, y hay sectores muy frustrados. Incluso hay muchos sectores de Cambiemos que dicen que es imposible lo que plantea Milei, con la dolarización, o con la educación. Hasta Larreta sale a hacer publicidad para que los chicos terminen el secundario. Pero Milei puede decir cualquier barbaridad porque ese es su papel. No sé si va a llegar al ballotage, pero enferma mentes.