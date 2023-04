Malestar en la UTA: Libraron a los dos sospechosos que habían sido detenidos en el marco del crimen del colectivero

Los dos jóvenes que seguían detenidos por el crimen del colectivero de la línea 620 Daniel Barrientos, asesinado el 3 de abril mientras hacía su recorrido por Virey del Pino, fueron liberados este martes por falta de mérito debido a que el fiscal de homicidios de La Matanza, Gastón Dupplá, no pidió la prisión preventiva.

Los casi homónimos Alex Gabriel Barone, de 19 años, y Gabriel Alejandro Barone, de 24, quedaron en libertad en las últimas horas después de pasar tres semanas en el penal de Melchor Romero.

Los dos jóvenes negaron los cargos al ser indagados por el fiscal de homicidios de La Matanza como presuntos coautores del delito de “homicidio criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Además de las declaraciones de los detenidos, Dupplá tuvo en cuenta que las pruebas barrido electrónico para detectar plomo, antimonio y bario, los tres componentes que quedan como residuos con la deflagración de un disparo, dieron negativo en el caso de los dos jóvenes.

Los muchachos tardaron casi un mes en recuperar su libertad debido a que hay testigos que los sitúan en la escena del asesinato de Barrientos, de 55 años, quien murió tras recibir un disparo en el marco de un robo que ocurrió en el colectivo que manejaba.

Los dos detenidos como acusados de haber participado del crimen del colectivero Pedro Barrientos, asesinado a balazos durante un robo a su unidad de la línea 620 en el partido bonaerense de La Matanza, fueron liberados por falta de pruebas. pic.twitter.com/SFeScCu5iA — Televisión Pública (@TV_Publica) April 26, 2023

El crimen del colectivero fue cometido el lunes 3 de abril pasadas las 4.30, cuando dos delincuentes abordaron el colectivo en la parada ubicada en el cruce de Bernardino Escribano y Cullen, del barrio Vernazza, en Virrey del Pino.

Bajo amenazas con armas, los ladrones le robaron la mochila a una pasajera y luego dispararon contra el chofer indefenso, a pesar de que no ofreció resistencia.

Barrientos murió sentado al volante de su unidad y, ante esa situación, un efectivo de civil de la policía de la Ciudad que estaba entre los pasajeros, extrajo su arma reglamentaria y se enfrentó a tiros con los asaltantes, que escaparon.

En el lugar se realizaron 16 disparos y una cámara de seguridad registró el momento en el que los ladrones huyeron corriendo hasta el cruce de una calle en la que se presume los aguardaba un Fiat Siena en el que finalmente huyeron.

Comunicado de la UTA

«¿Justicia para cuándo?», se pregunta la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en un comunicado difundido en la jornada del martes tras la liberación de dos de los sospechosos.

«Con total consternación, vemos en una nueva señal que no es tiempo para la justicia y que nuestro compañero Daniel Barrientos no descansará en paz», lamentó el gremio que conduce Roberto Fernández.

Fuentes de la investigación confirmaron que el fiscal se basó en las pruebas de video, las testimoniales, el resultado negativo de la pericia de deflagración de pólvora y que no se pudo levantar material genético del arma encontrada en la escena del crimen.

«No nos corresponde juzgar, pero si saber lo que sucede, qué pasa, los detenidos si son sospechosos deberían continuar detenidos y si no lo son, ¿adónde están los autores?«, se preguntó la UTA.

El sindicato afirmó que «el Estado en sus diversos estamentos y poderes, tiene que brindarnos a todos seguridad, y cuando eso falla y la inseguridad reina y se comete un crimen, la justicia debe actuar aprehendiendo y condenando al culpable».

«Dolorosamente debemos decir que toda la cadena falla, sufrimos como trabajadores los crímenes y no se aprehenden ni condenan a los culpables«, señalaron.

Y concluyeron: «Sin ello, no es viable ningún proyecto de Sociedad. La policía y la Justicia están para cuidar al ciudadano; no para abandonarlo, ya que una vez más, estamos velando al compañero Barrientos y a tantas otras víctimas de un sistema que no funciona».