El HCD de Ituzaingó aprobó, por mayoría, otro préstamo para el Municipio por hasta $500 millones para gastos corrientes

El Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó hoy, por mayoría y sobre tablas (es decir sin tratamiento previo en comisiones), la toma de un nuevo crédito con el BAPRO por otros $500 millones, para utilizar en gastos corrientes que no fueron precisados en el expediente. Esto se suma a los $250 millones que ya fueron solicitados para la adquisición del inmueble donde se instaló la primera sede del centro inter-universitario.

El escueto expediente contó con el respaldo del Frente de Todos y de la mayoría de los concejales macristas, a excepción de la banda de JxC, que contiene a los concejales Cristian Meske (UCR), Gabriel Pozzuto y Ana De Benedetto (PRO), quienes se opusieron en franca minoría y pidieron que pasara «a comisión».

«No firmamos cheques en blanco», afirmó Pozzutto desde sus redes sociales, junto a sus compañeros. Y explicó: «Nuestro bloque no es en contra del préstamos, porque es relativamente favorable por la tasa, sino por la forma que se hace. No sabemos hacia adónde se va a destinar. Este bloque siempre hizo hincapié en la transparencia de gestión, por lo que pedimos el pase a comisión. Moción que no fue aprobada».

En diciembre, y sin el acompañamiento de la oposición, el Frente de Todos aprobó por mayoría (con el voto doble de la Presidencia del HCD) un Presupuesto municipal estimado en $10.700 de pesos para este año. Eso representó un aumento del 320%. Todo lo contrario del ajuste que realizó en el año 2002 (el no electoral).