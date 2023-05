Paso en falso de Samid: Se lanzó como precandidato en La Matanza con un guiño a Milei, que lo trató de «nefasto»

El empresario de la carne y ex funcionario peronista Alberto Samid se postuló hoy como un posible pre-candidato a intendente de La Matanza, aunque aclaró que no sería por el Frente de Todos: «Milei no me desagrado», respondió al ser consultado. La respuesta del libertario no se hizo esperar y fue lapidaria: «Es nefasto».

El exdiputado (1987 y 1991) anunció su precandidatura, en el marco de una dura interna en el populoso distrito, que para quedar bien con la oposición, ahora propone dividir (como proponen UCR, PRO y ARI). «No sé si dentro del Frente de Todos porque me han rechazado siempre, el kirchnerismo no me deja participar», aclaró.

El empresario fue un poco más lejos este martes y consideró que aceptaría ser candidato del líder de la Libertad Avanza. «No sé si Milei está llamando a romper todo. A mí no me desagrada. No gobernó todavía, y a mí lo que me desagrada son los que han gobernado y han destrozado nuestro país. Es una tristeza lo que ha hecho el peronismo, los radicales, una vergüenza lo que han hecho. Estamos criticando a un tipo que todavía no gobernó, cuando no le echamos la culpa a los que gobernaron e hicieron mierda el país», agregó en declaraciones con Argenzuela en Radio 10.

De esta forma, Samid confirmó que aceptaría un ofrecimiento por parte del referente de La Libertad Avanza: «Sería candidato de Milei en La Matanza, no lo vi gobernar todavía y no quiero saber nada con todos los que han gobernado hasta ahora. No hablé con él, pero me llaman de todos lados».

Hace casi cuatro años, Samid fue condenado por el TOC N°1 a una pena de cuatro años de prisión en el marco de una asociación ilícita, montada para evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su cadena de frigoríficos.

Siendo que yo he sido amigo de Mauro Viale y dado que ha sido una de las personas por la que más afecto he tenido en los medios (dado que fue un gran maestro para mí) aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas, sería manchar la memoria de mi AMIGO.

Operen con otras cosas. https://t.co/aU5kWlfhJB — Javier Milei (@JMilei) May 2, 2023

🔴 Alberto Samid:" Milei no me desagrada… sería candidato de Milei en La Matanza no tengo dudas"…. pic.twitter.com/iK2VydnmPQ — Doctor House (@Bobmacoy) May 2, 2023

La respuesta de Peluca

El precandidato a presidente Javier Milei rechazó de pleno sumar a sus filas al matarife. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el diputado libertario dijo que él fue «amigo de Mauro Viale». «Ha sido una de las personas por las que más afecto he tenido en los medios (dado que fue un gran maestro para mí)», destacó.

Y sin eufemismos, planteó: «Aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas, sería manchar la memoria de mi AMIGO».

De este modo, el economista reeditó un histórico momento de la televisión argentina: el enfrentamiento a piñas, frente a las cámaras, entre Viale y Samid.

La pelea se convirtió con el correr de los años en meme e inmortalizó frases en el inconsciente colectivo como «Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo».

Otro que salió a defenestrar al ex presidente del Deportivo Morón fue el concejal por Juntos Eduardo “Lalo” Creus, quien cree que el liderazgo del intendente de La Matanza, Fernando Esponiza, está “en decadencia”.

“La decisión de Samid muestra un escenario de muchísima debilidad de liderazgo, tanto interna como externa” en el peronismo local, indicó. Por eso que hoy “se le anime cualquiera”. “Que alguien que es un personaje pintoresco del peronismo de La Matanza, tan cuestionado por sus condenas en la Justicia, salga con tanta decisión a disputarle a Espinoza el liderazgo de su espacio es una muestra de debilidad, crisis interna e implosión”, manifestó el edil opositor.