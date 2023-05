Santilli y Ugartemendía, en el mismo bondi: Candidatos del larretismo pidieron seguridad para los choferes, en Morón

El diputado y precandidato a gobernador, Diego Santilli, recorrió Morón junto al concejal y precandidato a intendente Leandro Ugartemendia, el exintendente Ramiro Tagliaferro y la diputada bonaerense María E Brizzi.

Durante la recorrida, en la cual visitaron distintos puntos, se encontraron con choferes de colectivos, que expresaron su preocupación por la alarmante situación que están atravesando con respecto a la inseguridad, sobre todo en sus recorridos a última hora de la noche y a primera hora de la mañana.

Sobre el tema, Ugartemendía contó: “Lamentablemente Morón es uno de los distritos donde más está creciendo la inseguridad, y eso afecta principalmente a los trabajadores. Los chóferes son uno de los rubros que más la está sufriendo, por eso tenemos que actuar ya implementando mayor iluminación, cámaras, presencia de seguridad y botones de pánico en todas las paradas, pero que funcionen de verdad”.

Luego visitaron Villa Sarmiento, dónde conversaron con el Presidente de la Federación de Almaceneros y Supermercadistas de la Pcia. De Buenos Aires, Fernando Savore, sobre la situación de los comerciantes de la provincia y la inflación que debe enfrentar este sector.

Los comercios contaron que para poder vender los productos, como la azúcar, suelen fraccionarlos para que cuesten menos; a lo que Santilli explicó: “Es una situación que está presente en Merlo, Ituzaingó y toda la Provincia. Antes costaba llegar a fin de mes, ahora fin de mes es el 2 de cada mes”.

Acompañaron también durante las recorridas el dirigente Cristian Salinas y la concejal Claudia “Tuni” Quintana.

A todos los problemas que hoy enfrenta cualquier trabajador, como la inflación, los choferes de colectivo suman una más: la inseguridad en el trabajo.



Urgartemendía fue nominado como el precandidato a intendente por el larretismo la semana pasada, cuando Tagliaferro anunció en redes sociales que no sería «candidato a nada» este año, muchos menos en Morón.

El concejal aparece como la cabeza de lista del equipo que manejó RT como intendente, y por su puesto del jefe de gobierno porteño Horacio R. Larreta. Por eso esta semana también bajó al distrito la titular del Consejo Social de la Ciudad, Cynthia Hotton, quien estuvo Castelar Sur junto al equipo que encabeza Leandro U.

«Tenemos que trabajar para que se sientan más seguros, durante mi gestión la seguridad será una prioridad. Cuando nos tocó gobernar trabajábamos arduamente para que los chicos no estén en la calle y estén dentro de los clubes», reflexionó el concejal del PRO.

Por su parte, Hotton reflexionó: «En el partido estamos trabajando en equipo porque sabemos que de esta crisis, que estamos viviendo hoy, no se sale si no es en equipo. No salimos con una sola idea, ni con un super líder que va a cambiar toda la realidad, hay que trabajarla de fondo, necesitas tener un ejecutivo con gente de distintos espacios políticos, pero que sepan dialogar. Que tengan un objetivo completo a corto, mediano y largo plazo».