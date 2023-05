Marcha y pedido de ATE Morón: «No queremos que Cristina bendiga un candidato; queremos que sea ella»

A 48 horas del acto en la Plaza de Mayo, el secretario de ATE Morón, Darío Silva, convocó a marchar para pedir por Cristina Kirchner como candidata a presidenta del Frente de Todos. «Tiene que ser ella, no hay opción», advirtió esta tarde, en el cierre de la presentación de su lista, en el marco de la interna del 9 de agosto.

«Venimos de muchas peleas y luchas y en realidad la discusión política nos fortaleció. Venimos de una historia de crecimiento. Desde aquel 2007 que decidimos armar una (lista) Verde y Blanca para la gente empezó esta historia. Pasamos cuatro años de macrismo, donde se sufrió y peleó. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nadie nos va a venir a explicar. Queremos un sindicato que sea una familia», sostuvo el dirigente de origen matancero, que buscará su cuarta reelección al frente de esta seccional.

En modo electoral, Silva recordó que «tenemos cuatro años por delante» y que «todo depende de la memoria y de cómo vamos a militar estos meses y qué lugar le vamos a dar a la derecha».

Y lanzó: «El 25 de Mayo vamos a movilizar a la Plaza. Tenemos que tratar de que nuestra jefa, Cristina Fernández de Kirchner, sea candidata a Presidenta de la Nación. No tenemos opción. No queremos que bendiga un candidato, queremos que sea ella y para eso tenemos que militar».

El gremialista sostuvo que defender al gremio «no es la única responsabilidad. También lo es construir un país, que no haya hambre». «Los comedores cada día crecen más. Tienen más gente. No pensábamos que nos iba a pasar en un gobierno peronista. Pero es así. La derecha maneja el mercado. No le podemos echar la culpa al funcionario de turno», reflexionó Silva en el patio del chalet ubicado frente al Hospital Posadas.

Internas: El 9 de agosto

Con la presencia de más de 500 afiliados, Silva encabezó esta tarde en la sede del Hospital Posadas la presentación de su lista para la interna del 9 de agosto. La novedad, este año, es que el gremio estatal tendrá al menos la mitad de cargos electos con mujeres y que, por reglamento, la conducción deberá estar integrada por representantes de ambos sexos. En este caso, Carmen Antezana irá como candidata a secretaria Adjunta. Hasta ayer no había rivales a la vista. Como sea, sería la última reelección de Silva en Morón.

Al finalizar el acto, se dio a conocer otra noticia que se recibió con aplausos: Tras una ardua negociación interna, la Agrupación ANUSATE propondrá a Rodolfo Aguiar, actual Adjunto de ATE nacional, como secretario general, en reemplazo de Hugo Godoy y en desmedro del secretario de ATE Provincia, Oscar De Isasi, que será secretario gremial. El dirigente del PAMI de Río Negro llevará a Mercedes Cabezas como Adjunta.

Silva apoyaba a Aguiar, quien hoy destacó “el enorme el desafío que teníamos para alcanzar la unidad” y resaltó que “necesitamos construir un sindicato profundamente federal, más convencidos que nunca de que nuestra ATE se edifica sobre miles de esfuerzos cotidianos que se realizan en cada rincón de nuestra Patria”.