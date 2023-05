Apoyo de intendentes, a la espera de Cristina: Wado de Pedro cerró plenario del Frente de Todos en Ituzaingó

Mientras se prepara para una eventual precandidatura a Presidente, el ministro del Interior de la Nación, Wado De Pedro instó anoche en Ituzaingó a “llenar la Plaza de Mayo” este jueves 25, cuando Cristina Kirchner cierre un acto por los 20 años de la asunción de Néstor, a espaldas de la Casa Rosada y nada menos que en el día de patrio de la Revolución de Mayo. Lo hizo durante un plenario del Frente de Todos en el que se volvió a mostrar con los intendentes Alberto Descalzo y Gustavo Menéndez (Merlo), aunque todavía queda un mes para definir aspiraciones: Mañana muchos volverán a pedir por una candidatura de CFK. «Tiene que ser ella», repetía ayer a UnMedio un dirigente de ATE, consultado por el candidato de La Cámpora.

«Vamos a defender el proyecto nacional y popular con una líder que supo poner el cuerpo y es la líder estratégica del movimiento”, concluyó anoche Wado, rodeado de caciques del PJ, camporistas y el N. Encuentro.

Ayer mismo, Descalzo aclaraba: “Wado es uno de nuestros candidatos. Compartimos y estamos mucho tiempo con él, como con tantos compañeros, me parece bien lo que está haciendo en el gobierno nacional y ahora en el conurbano. Está bien que camine el país”. Los intendentes lo apoyan en su cruzada, pero ni unos ni otros definirán si es candidato o no. Ni siquiera saben si habrá internas en el FdT. Hay quienes avisoran un vendaval y por eso piden por Cristina. Aunque no sea para ganar, al menos para «ordenar».

Gran encuentro de la militancia en Ituzaingó.



Gracias a las y los compañeros y al intendente @AlbertoDescalzo.



El 25 todos y todas a la Plaza de Mayo con @CFKArgentina. pic.twitter.com/7dbCBBELwn — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) May 24, 2023

Otras versiones indican que la Vicepresidenta prefiere a Kicillof. Massa quiere ser el único. Y Scioli, Rossi y hasta Grabois piden PASO. La estrategia en la Provincia es compleja. Y los intendentes aspiran a la unidad, por su status quo.

Además, Descalzo destacó que los intendentes apoyarán al precandidato que elija la vicepresidenta Cristina Kirchner, enfatizando la importancia de la unidad dentro del FdT. En sus palabras: “Los intendentes vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar las elecciones y apoyar a los candidatos que son nuestros. Tenemos que unirnos fuertemente para dar el ejemplo y ganar las elecciones”.

El lunes, el ministro del Interior se reunió junto al diputado nacional Máximo Kirchner y intendentes del FdT de la Primera y Tercera secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. El encuentro fue en Quilmes.