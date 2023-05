Cortes en Acceso Oeste y Panamericana: Vence conciliación obligatoria y podría haber paro de colectivos este martes

En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en torno al conflicto que mantiene la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y empresas de colectivos, este lunes choferes de la entidad sindical realizan protestas en la Autopista Panamericana y en Acceso Oeste.

Los reclamos en Acceso Oeste comenzaron a las 7 horas, mientras que en Panamericana la protesta inicia a las 8. Esto se da previo al paro de colectivos anunciado para este martes 30 de mayo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en todo el interior de la República Argentina.

En ese sentido, desde la UTA confirmaron que el paro se llevará a cabo si es que el conflicto salarial no se resuelve en una audiencia que se desarrollará hoy a las 16 horas en el Ministerio de Trabajo de la Nación. En caso de que no se arribe a un acuerdo, efectivamente los colectivos no presentarán servicio mañana.

El pasado jueves 18, el Ministerio de Trabajo dicto la conciliación obligatoria que dejó sin efecto el paro de colectivos de 24 horas que pretendía llevar adelante la UTA y que iba a afectar a todas las líneas. En ese escenario y una vez finalizada el martes pasado la primera audiencia entre las partes, el gremio anunció que concretará la medida de fuerza este martes si es que el conflicto no se resuelve en la audiencia planteada para hoy.

“Finalizada la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y no habiéndose acordado el aumento salarial, esta entidad sindical ratifica que de no obtenerse el incremento pedido para la próxima audiencia, y con la finalización de la Conciliación Obligatoria, se iniciarán inmediatamente medidas de fuerza gremial, a partir de las 00 horas del día martes 30 de mayo, en todo el territorio del país”, comunicaron desde el gremio que conduce Roberto Fernández.