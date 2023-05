En El Palomar: Un conductor atropelló a una mujer en el Acceso Oeste e intentó encubrir el crimen con una mentira

Un hombre de 41 años fue detenido en las últimas horas por atropellar y matar a una mujer en el Acceso Oeste con su automóvil a la altura de El Palomar. El conductor escapó del lugar y luego llamó al 911 el supuesto robo de su vehículo.

Todo sucedió alrededor de las 4.30 horas a la altura del kilómetro 20,5 de la mencionada traza en sentido a Luján, en el partido de Morón, y unos minutos más tarde el mismo auto, un Chevrolet Corsa de color gris atravesó el peaje derrumbando la barrera del mismo.

Tanto el arrollamiento como el impacto en la barrera quedaron registrados por cámaras de seguridad del propio Acceso Oeste y, si bien son algo difusas, en las imágenes se observa lo que este sujeto hizo a bordo de un auto que cruzó el peaje con su capot y el parabrisas destruidos.

Un rato más tarde, ya desde su domicilio de Ituzaingó, el hombre –identificado como Carlos Ali Naser– llamó al 911 y denunció el supuesto robo del Chevrolet: “En Ciudadela me robaron el auto, venía de un cumpleaños, frené en un semáforo y dos ladrones en moto me apuntaron y me robaron el auto; ahora ya estoy en mi casa, de Ituzaingó”, se escucha en el relato que fue difundido.

Sin embargo, como el sujeto entró en contradicciones cuando se le tomó la declaración, el fiscal del hecho decidió pedir la detención bajo una carátula de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por haberse dado a la fuga del lugar”.

El fiscal en cuestión es Martín Rappazzo, titular de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Morón, al tiempo que la jueza de Garantías Nº 1, Laura Pinto, fue quien concedió el pedido y rubricó la orden de detención de Naser.

En el momento en que los uniformados fueron a su domicilio a detenerlo, Naser se quebró y confesó haber sido él quien manejaba el vehículo al momento de atropellar a Pizarro, aunque lo hizo luego de que su mujer contara que habían protagonizado un incidente vial en cercanías a la salida del Plaza Oeste Shopping.

Resta informar que la víctima es una mujer de 34 años de edad y que con el correr de las horas fue identificada como Melina Paola Pizarro. Tenía tres hijos.