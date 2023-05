Murió cuando la operaban de urgencia: Investigan si joven embarazada fue víctima de mala praxis en el Hospital Morón

Una joven de 29 años y que cursaba el quinto mes de embarazado falleció en el Hospital de Morón en medio de una intervención quirúrgica de urgencia. Ahora la familia denuncia una presunta mala praxis: Es que unos días antes, y pese a los dolores abdominales, los profesionales la habían enviado a su casa con calmantes.

Laurinda Pilar Contreras comenzó a experimentar intensos dolores en la zona del abdomen hacia el 28 de abril, por lo que concurrió al nosocomio, donde le realizaron análisis de sangre y orina. La atendieron en la guardia de obstetricia y le realizaron una ecografía para verificar el estado del bebé. Los galenos le diagnosticaron deshidratación y le administraron un suero con calmantes para el dolor y la enviaron a su casa.

La joven continuaba con dolores hasta en la madrugada del lunes 22 volvió a concurrir al Lavignolle. Entonces, los profesionales constataron que el bebé no presentaba latidos y decidieron operarla de urgencia.

Al día siguiente la familia recibió la noticia de que Contreras había fallecido tras sufrir “varios infartos”, pese a reiterados esfuerzos de los médicos por reanimarla.

Sus allegados, no obstante, informaron que si bien se les entregaron los certificados de defunción de la madre y su bebé, no recibieron explicaciones sobre los motivos de los decesos. A la espera de la autopsia, la familia cree que murió de una peritonitis no diagnosticada.

Ante esto, la Dirección del Hospital de Morón intervino en el caso y se inició un sumario para determinar si hubo responsabilidad del equipo médico. La Fiscalía 6, por su parte, caratuló la causa como “averiguación de causales de muerte” y solicitó la historia clínica.