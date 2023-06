Pato Bullrich y Grindetti cerraron acto en Hurlingham: «Le decimos a los Grabois que no van a manejar un peso más»

“Se terminaron los gerentes de la pobreza. Les decimos a los Grabois que no van a manejar un peso más”, advirtió la precandidata a Presidente del PRO, Patricia Bullrich, en Hurlingham, donde encabezó un acto junto a sus precandidatos a gobernador, Néstor Grindetti; e intendente, la exconcejal de Juntos Andrea Giorgini.

La exministra de Seguridad bajó acompañada por Hernán Lombardi, Ricardo López Murphy, Joaquín de la Torre; y su armado bonaerense, Martín Culatto, esposo de la concejal y precandidata en Morón, Analía Zappulla.

«Nuestro Gobierno va a cambiar de raíz el sistema de poder que siempre se ha enriquecido para sí y ha empobrecido a la gente. Vamos a destruir el sistema de poder y los privilegios que la política se ha dado para sí misma. No va a haber un solo privilegio en la Argentina. No quiero funcionarios con teléfono, con auto, con choferes, se terminó», afirmó Patricia B.

Y señaló: “Tenemos la convicción que hay una determinación, una decisión del pueblo argentino de generar un cambio. Pero esta vez, me parece que está decidido a un cambio que sea duradero, permanente. Que se asiente en raíces culturales, que se asiente en las familias y que dure el tiempo necesario para que la Argentina sea un país con futuro, que no le niegue a sus hijos la posibilidad de mirar el horizonte que tienen en sus vidas”.

Por su parte, Grindetti sostuvo que “en cada recorrida que hacemos con Patricia escuchamos las mismas preocupaciones de los vecinos que sufren a diario la inseguridad, el agobio de los impuestos y la ausencia del estado provincial y municipal que hace tiempo se alejó de la gente”.

“Nuestra Argentina será grande con educación y esfuerzo, en donde se pueda caminar seguro por las calles y en la que haya más gente trabajando”.



Este sábado recorrí Hurlingham y me encontré con ciudadanos comprometidos, que nos piden que vuelva el orden y el respeto. Y también… pic.twitter.com/Jcj0Sqv3KI — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 3, 2023

«La Argentina que viene necesita de un liderazgo firme y con coraje cómo el que encarna Patricia para dar las batallas profundas para lograr cambios estructurales que no tengan vuelta atrás”, apuntó el intendente de Lanús.

En materia de educación, Bullrich aseguró: “Vamos a medir la calidad educativa de cada chico. Porque si nos damos cuenta tarde de que no aprendieron, es tiempo perdido. En Mendoza, nuestro gobierno de Juntos por el Cambio, tiene una ficha digital y sabe cómo va cada alumno. Lo mide, lo cuida. Si va atrasado le pone tutores y va haciendo el recorrido sin bajar la calidad, porque es fácil ir para abajo, como dice Kicillof. Todo el mundo pasa. No, no, todo el mundo pasa, no, todo el mundo aprende, que es lo importante. Entonces, vamos a hacer el seguimiento de cada uno de los chicos”.

Asimismo, afirmó: “Vamos a poner la épica del Sarmiento en futuro, del Sarmiento 5.0. Ese que dijo que se abran las escuelas en todo el país, porque de ahí vamos a sacar una nación de gente culta que va a querer trabajar. Abramos esas escuelas, logremos que la educación vuelva a ser el orgullo de los argentinos”.

La precandidata a presidenta también hizo referencia a la economía: “Los 5.000 millones de Yuanes que nos dieron son para que compremos productos chinos. Nosotros sabemos que todo esto es para dejarnos la peor situación. Pero nosotros llegamos con todo el plan listo y preparado para poder sacar a la Argentina de esta situación de déficit, de inflación, de altos impuestos, de falta de trabajo, de falta de crecimiento. Para eso vamos a ordenar el país”.

“Es fundamental que ordenemos la economía. Vamos a tener los primeros meses difíciles, porque nosotros les vamos a contar a corazón abierto lo que nos dejan. Todos los argentinos van a saber exactamente qué es lo que está pasando en el país. Para que todos sepamos que vamos a tener que hacer cosas que impliquen entrar a fondo para que el cambio no sea una continuidad más y una mentirita. O una ventajita como es ahora, sino que el cambio saque de raíz el régimen kirchnerista que ha destruido a la Argentina”, aseveró Bullrich.

Muchas gracias a todos los militantes por el apoyo y el laburo de siempre, por acercarse y acompañarnos en cada recorrida, por involucrarse con las necesidades de los vecinos. pic.twitter.com/HJPUOHmFTh — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) June 4, 2023

Finalizando su discurso, Bullrich aseveró: “A partir del 10 de diciembre no hay un solo piquete en la calle, porque las personas son libres, y vamos a plantear con claridad que no hay un solo plan social, van a ser todos seguros de desempleo para que lo que sea real sea el empleo. A mí no me corre nadie. El pueblo entero va a tener que salir con nosotros para que no nos cierren las fábricas, para que no nos bloqueen las empresas, para que no nos cierren las escuelas, para que no nos corten las calles. Vamos todos juntos a repetir aquello con lo que nació nuestra Patria”.

Por su parte, la local Giorgini aseguró, tras la recorrida que comenzó por Cinco Esquinas, que «esta vez es nuestra oportunidad de cambiar Hurlingham, Por primera vez desde que Hurlingham es municipio gobernar con un gobierno serio que piense en los vecinos, que realmente se haga cargo de los problemas que nos importan».