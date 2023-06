Malena Massa, Wado y Kicillof inauguraron obras en Tres de Febrero y el intendente Valenzuela los criticó por no invitarlo

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; y la presidenta de AySA, Malena Galmarini, protagonizaron un cruce en Twitter por el acto que la empresa realizó este jueves en Pablo Podestá por la finalización de una obra de agua corriente, con fuerte tono electoral y sin la presencia del referente del PRO.

“Bienvenida la cloaca pero lamentable este acto en Pablo Podestá: sin el intendente y, en lugar de los vecinos del barrio, el protagonismo de los punteros y los aparatos políticos”, manifestó el jefe comunal en redes.

Galmarini había posteado fotos del acto junto al ministro del Interior, Eduardo ”Wado” de Pedro; y el gobernador Axel Kicillof. Y rápida de reflejos cruzó: “Diego, te estuvimos esperando como cada vez que fui a Tres de Febrero. Pero hiciste tu lindo video en IG ayer anunciando obras que no hiciste. Y claro no viniste hoy. Los vecinos y vecinas además querían hablarte de la localización de la Alcaldía. Será la próxima”.

El intercambio de chicanas continuó: “Hola estimada Malena. Paso a responderte: no fui invitado, de hecho hace unos días me enteré de que venía Axel Kicillof e hice la consulta al ministerio de Obras Públicas de la provincia y no hubo respuesta. ¡Viendo cómo fue el acto, me alegra no haber ido!”, disparó Valenzuela.

Y continuó: “Por otro lado Malena, te cuento que el proyecto de alcaidía es una política de la provincia de Buenos Aires. Siendo una iniciativa de Kicillof, te sugiero que le mandes a él las inquietudes”.

“Diego, no me hagas subir el chat de mi secretario con tu secretaria. Sobre la alcaidía, la política pública claramente es de la Provincia, sin embargo el terreno donde se emplaza lo proponen los intendentes. Las y los vecinos que estuvieron conmigo lo saben. Un beso!”, le retrucó Malena.

“Me hicieron un favor, cero ganas de participar de un acto político partidario con gente traída en micros!”, subió la apuesta Valenzuela. Y continuó: “No hay drama, lo subo yo. Esto no es una invitación, es una chicana. No pueden convocar el mismo día (un rato antes) a un Intendente. Tengo una agenda organizada y hacia 5 días que estaba preguntando si se hacía la actividad ¡Lo hicieron así para que no pueda ir!”.

“De nuevo, la alcaidía como política y su ubicación fue definición del ministerio de Justicia de la Provincia, incluso sacaron una ley de expropiación en la legislatura ¡No sigan confundiendo a los vecinos con falsedades! Parece mentira que cuestiones una política del gobernador”, remarcó el intendente.

Y concluyó: “Sigo sin entender porque inauguraron una obra importante, no con vecinos, sino con punteros, militantes y planeros. No hubiera estado nada cómodo en ese lugar, pero ¡me alegro porque los vecinos tienen la cloaca!”.

Durante el discurso que brindó este jueves, De Pedro destacó “la capacidad de gestión, el esfuerzo y la dedicación” de Galmarini y “el impulso a las obras que tienen que ver con la calidad de vida y el día a día de las familias”.

Congreso Renovador

En medio del debate por las candidaturas del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones, el Frente Renovador se reúne este sábado mientras sus integrantes presionan por una fórmula de consenso.

La cita será este sábado 10 de junio desde las 16 en el estadio Arenas (ex Direct TV) ubicado en en la avenida Olivos 2315, Tortuguitas, Malvinas Argentinas. Se espera que concurran referentes de todo el país y que el cierre esté a cargo del ministro de Economía, Sergio Massa. En total, se prevé que unos 12 mil asistentes se reunirán en el cónclave.