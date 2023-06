Plenario de la COPEBO: Ledesma pidió «ordenar el quilombo en el peronismo» para «volver a creer en algo»

El presidente de la Corriente Peronista Bonaerense (COPEBO) Julio Rubén Ledesma, encabezó este sábado un plenario del partido en Laferrere, donde convocó a la militancia a “trabajar para hacer una revolución y ver realizados los anhelos del pueblo” y manifestó que desde el partido se “quiere la unidad del peronismo, porque sabemos lo que se viene del otro lado”.

Bajo el lema «volvé a creer», el dirigente mercantil (secretario del SEOCA) estuvo acompañado en el local de Santos Dumont 3070, del partido de La Matanza, por Ernesto Ludueña, (asambleísta Presidente); Patricia Gardella (vice del Consejo Provincial Partidario); Carlos Giffoni y las concejales Ana María Melho y Ana Bordón.

“Hay una necesidad terrible de ordenar este quilombo que tenemos en el peronismo o en el partido justicialista. Hay una necesidad de decirles a las altas cúpulas para que se acuerden de los que menos tienen, porque si no se ponen de acuerdo el perjudicado va a ser el pueblo”, sostuvo el exdiputado nacional.

Y expresó: «No vamos a permitir que nos vuelvan a imponer o a pasar por encima con una realidad que no merece el pueblo” por eso instó a la necesidad de que “los peronistas, radicales, socialistas, vuelvan a creer en alguien”.

“Dejamos de creer en nuestros dirigentes pero con justa razón, porque nuestros dirigentes, y me incluyo, nos decepcionaron. Hay que empezar a premiar a los que trabajan. Hay que volver a reconstruir nuestro interior y la recuperación de nuestra patria. Tenemos que sentirnos patriotas, sentirnos orgullosos de lo que somos y quiénes somos”, reflexionó el gremialista, rodeado por militantes y dirigentes matanceros.

“Volvé a creer no es una frase suelta, es una frase que me surge del corazón que me parece que todos los argentinos tenemos que volver a creer y desde Co.Pe.Bo estamos para dar, para acompañar en tanto y en cuanto podamos ver realizados los anhelos del pueblo. La revolución se hace trabajando”, sentenció Ledesma.

Durante el acto, además, se realizó un especial reconocimiento a Isabel Ruiz Díaz, de 85 años, por su incansable labor social en el barrio Villegas de Ciudad Evita, donde tiene un merendero para chicos del barrio.