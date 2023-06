Santilli, con bandera blanca en un acto con candidatos locales en Hurlingham: «La gente está harta de las peleas»

Acompañado por el concejal y precandidato local Lucas Delfino, el diputado Diego Santilli, precandidato a gobernador en las PASO de Juntos por el Cambio, visitó esta tarde el distrito Hurlingham, desde donde pidió bajar los decibeles de la interna partidaria: «No han sido positivas estas cosas, pero cerramos una alianza y esperamos encausarnos hacia una competencia sana, propositiva, donde el que gane conduzca y el que pierda acompañe. La gente está harta de las peleas y espera de nosotros madurez y basta de las agresiones».

En su paso por William Morris, el legislador aseguró que «la gente pide por seguridad, no aguante más, por trabajo. También por la educación de los chicos, que sin eso no van a tener oportunidad. Y nos plantearon que en la salita del barrio hay gente que no labura. Hay que dar salud, no trabajo a la militancia».

Por su parte, Delfino se mostró fortalecido por el respaldo de sus pares, tras «28 años de lo mismo en Hurlingham». «En Tres de Febrero Diego Valenzuela mostró que se puede cambiar. Este año se va a dar», arengó.

La recorrida del PRO contó con más de una docena de aspirantes a intendente de la Primera y Tercera sección electoral: Martiniano Molina (Quilmes), Ezequiel Pazos (José C. Paz), Leandro Ugartemendia (Morón), Segundo Cernadas (Tigre), Anibal Asseff (Moreno), Hector Griffini (Luján), Maximiliano Gallucci (Avellaneda), Florencia Casamiquela (Florencio Varela), y Guillermo Viñuales (Lomas de Zamora). También estuvo Max Perkins, funcionario porteño que pretende ir a PASO con el intendente de San Miguel, Jaime Méndez.