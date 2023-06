Vecina de Haedo revivió entradera brutal: «Me decían que era su trabajo, que si me portaba mal me iban a matar»

Una vecina de la calle Laínez al 2.100, en la localidad de Haedo, contó que fue víctima de una brutal entradera, en la que estuvo cerca de una hora y media maniatada y amenazada por ladrones que ingresaron a su casa durante la noche forzando las rejas de una ventana.

“Yo estaba durmiendo y en un momento siento a una persona se me tira encima mío para sujetarme, me tapa la boca con la mano, me maniata con precintos los pies y la manos, y me ponen un almohadón en la cabeza para nos lo vea”, relató Mariela al cantal TN.

Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, televisores, celulares y otros objetos de valor. Luego de desvalijar la casa se dieron a la fuga en el auto de la dueña de la casa, un Ford Ka, con las todas pertenencias que habían robado. Cuando se fueron, la mujer logró comunicarse al 911 y dio aviso a la policía.

Mariela contó que el tiempo que los ladrones permanecieron en su casa se le hizo “eterno”. Pero había antecedentes: “Hace un año y medio le sucedió lo mismo a mi hermana. Volvía de llevar a los hijos del colegio y se encontró con tres tipos que la atacaron, se abalanzaron, la maniataron, la encerraron y le robaron”, explicó.

En tanto, los vecinos denunciaron que en este último mes fueron entre tres y cuatros los robos a distintas viviendas de la zona.

El caso está a cargo de la Fiscalía N°6 de Morón. En tanto, personal policial realizó las pericias en el lugar y los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la dueña de la casa para dar con alguno de los sospechosos.