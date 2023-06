ATE y CTA-A cortaron accesos a CABA y movilizaron a Plaza de Mayo, para reclamar «aumento de emergencia» y contra el FMI

ATE y CTA Autónoma desarrolló este viernes una jornada de paro y movilización en todo el país con las consignas de una «mayor soberanía y justicia social, por un aumento de emergencia y salario universal, y el rechazo a las políticas del FMI».

La jornada comenzó con diversos cortes de ruta y en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como Puente Pueyrredón, la autopista Buenos Aires – La Plata, Puente El Trébol (autopista Ricchieri, Ezeiza), Rotonda de Zárate, Av. General Paz y Av. de los Constituyentes, y Av. Paseo Colón y Estados Unidos (CABA).

La Seccional Morón, conducida por Darío Silva, no se plegó a la medida de fuerza en el Hospital Nacional Alejandro Posadas, pero movilizó hasta la Av Rivadavia y Gral. Paz, donde se sumó a las seccionales de Moreno y Gral. Rodríguez para luego llegar hasta la Av 9 de Julio y la Plaza de Mayo, donde acabó el acto central.

«En asamblea hemos decidido no parar, debido a la necesidad imperiosa de la gente. Hay turnos que no se pueden suspender. Estamos convencidos de que el reclamo es justo. Estamos en contra del FMI y del pago de la deuda. Queremos salarios dignos y trabajo, pero también ser responsables con la comunidad. Aunque sí vamos a participar de la movilización, no vamos a parar», explicó Silva a U/M en la jornada de ayer.

“Desde la CTA Autónoma venimos desde el 7 de marzo pasado reclamándole al Gobierno un salario universal, un aumento de emergencia, que se desate de la presión del Fondo Monetario Internacional, y que avance en políticas activas para terminar con la precarización laboral, pero las respuestas no aparecen y esto hace indispensable que el pueblo gane las calles”, señaló Hugo Godoy, secretario de ATE, quien dejará el cargo a su actual Adjunto, Rodolfo Aguiar, cabeza de lista oficialista, en la interna del 9 de agosto.

#ParoNacional

🟢 Las organizaciones ya se preparan para movilizar a Plaza de Mayo "para decirle a este Gobierno que necesitamos pensar en la deuda interna y no en la deuda externa", dijo @MercedesCabezas (Organización ATE).



¡Fuera FMi!#ATE pic.twitter.com/35DcjL7ghi — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) June 16, 2023

“Si desde el pueblo no tomamos las calles dejamos que sigan avanzando las políticas antipopulares en lo económico y social, además de políticas represivas desde lo institucional, como sucede en Jujuy y en Salta en este momento”, agregó.

A su vez, Godoy apuntó duramente contra la falta de políticas del Gobierno Nacional para revertir la situación: “El ejecutivo no atiende las demandas de un pueblo cuyo 43% vive en condiciones de pobreza. Cuatro millones y medio padeciendo hambre y sigue sin escuchar. Por eso resulta indispensable que el pueblo gane las calles, para defender nuestros derechos pero también para construir una democracia plena. No habrá democracia plena mientras haya pobreza y hambre, y mientras haya políticos que quieran utilizar los mecanismos democráticos para la represión como ocurre en Jujuy y Salta”, sostuvo en la Plaza.

Más temprano, en el Puente Pueyrredón, el secretario de ATE y CTA-A Provincia, Oscar ‘Colo’ de Isasi, manifestó: “Este es un Paro que hubiéramos preferido no hacer. Hubiéramos preferido movilizar para sostener políticas redistributivas. Hubiéramos preferido movilizar para que el Presidente, en lugar de decidir el ajuste, decidiera una más justa distribución de la riqueza, o que firmara decretos de aumento salarial, de reforma impositiva para que se le saque a los ricos para distribuir entre los más pobres».

«Eso esperábamos muchos de nosotros y nosotras cuando votábamos el 27 de octubre de 2019 con la esperanza de terminar con una etapa de pérdida de derechos encabezada por Mauricio Macri, Larreta y Vidal. Votamos para terminar esa etapa y para iniciar otra de reparación de derechos, de trabajo, de salarios, de salud, de educación. No hubiéramos querido venir a pelear contra el ajuste, sino a sostener políticas de gobierno de vivienda, de salud, de educación y de salario, pero no sucedió: El Gobierno Nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional, eligió el camino del ajuste a los sectores populares. Y cuando hay ajuste, nuestro pueblo pelea”, apuntó el Colo.