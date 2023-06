En Luján, Patricia reunió a sus precandidatos a intendente y advirtió: «El que no va con la boleta de Bullrich, no gana»

La precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich se reunió este viernes en Luján con los precandidatos a intendentes bonaerenses “sin tierra” para mostrar poder territorial frente a su oponente interno, Horacio Rodríguez Larreta.

El mitin se celebró en el Hotel Paz de Luján, donde Bullrich estuvo acompañada por su precandidato a gobernador, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo, quien se especula encabece la nómina de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. También estuvo secundada por el intendente de General Sarmiento, Javier Iguacel y el diputado nacional, Hernán Lombardi, entre otros.

Al respecto, Néstor Grindetti realizó un posteo en su red social donde arengó: “El cambio es con nosotros: con los que no aflojamos, con los que le ponemos el pecho a las adversidades, con los que no paramos de laburar para construir el futuro con el que soñamos los bonaerenses”.

Y agregó: “Hoy con Patricia Bullrich participamos de un encuentro junto a más de 100 precandidatos a intendente de Juntos por el Cambio de toda la provincia”.

“Comprendemos la importancia de seguir sumando fuerzas para que este año podamos escribir una nueva historia, mejor y más justa para todos. El cambio ya empezó y es imparable”, cerró.

Nos encontramos todos los precandidatos a intendencias del equipo de @PatoBullrich. Nuestra propuesta es la que el país y los municipios necesitan para salir de la terrible situación que estamos viviendo. #lafuerzadelcambioenmoron #lafuerzadelcambio pic.twitter.com/hxl5kGDn9G — Analía Zappulla (@AZappullaOk) June 17, 2023

El anfitrión del encuentro fue el concejal del Pro, Ignacio Castaños, quien buscará pelear por desplazar del municipio a Leonardo Boto, uno de los intendentes de Unión por la Patria en la primera sección electoral.

En ese marco, Bullrich se refirió a los candidatos y destacó: “Nos preguntan ¿Por qué no vamos con otras listas más? Nosotros vamos con nuestras listas porque confiamos en un equipo que se juega por un proyecto. Venimos construyendo un equipo con una propuesta clara y concreta para cambiar el país. Hemos caminado desde un lugar en el que parecía que estaba todo decidido, a un lugar en el que estamos fuertes, ganando la provincia de Buenos Aires y ganando el país. Esta es la primera elección competitiva que tenemos en el PRO en 40 años de democracia”.

Al tiempo que alertó: “Dicen que Bullrich aterra a los intendentes del Conurbano, pero lo que los aterra no es Bullrich, lo que aterra es que aquel que no va con la boleta de Bullrich, no gana”.

“Nosotros le estamos diciendo a la sociedad la verdad de lo que pasa en la Argentina. Entonces, en consecuencia, nosotros tenemos que llevar en toda la provincia de Buenos Aires un equipo que sea un equipo que hable a corazón abierto con la sociedad de la necesidad de un cambio profundo. Un cambio a medias tintas no nos lleva a ningún lado” cerró.

Cabe destacar que entre los jefes comunales convocados destacaron los de San Miguel (Jaime Mendez), Lanús (Diego Kravetz), Capitán Sarmiento (Javier Iguacel), Analía Zappulla (Morón), San Nicolás (Manuel Passaglia), Bahía Blanca (Héctor Gay), Pinamar (Martín Yeza), Cnel. Rosales (Mariano Uset), Rivadavia (Javier Reynoso), 9 de Julio (Mariano Barroso), Dolores (Camilo Etchevarren), General Villegas (Eduardo Campana) y Azul (Hernán Bertellys).