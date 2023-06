Tras los disturbios en Jujuy: ATE, CTA y CTERA convocan a un paro, mientras que vandalizan dos locales del PRO

Organizaciones sindicales y sociales vinculadas al kirchnerismo y la izquierda realizarán una movilización en el centro porteño «ante el recrudecimiento de la represión» en Jujuy, donde ayer se produjeron graves incidentes en torno a la Legislatura por la aprobación de la reforma constitucional de esa provincia. En concordancia, las seccionales Multicolor del SUTEBA paran hoy. Y CTERA convocó a un paro nacional para mañana.

La convocatoria de hoy a partir de las 13 es en el Obelisco porteño y, desde allí, las organizaciones marcharán hacia la Casa de la provincia de Jujuy, ubicada en avenida Santa Fe 967, a metros de la 9 de Julio.

Allí se congregarán, entonces, la CTA de los Trabajadores; la CTA Autónoma; sectores de la CGT enrolados en la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional ; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep); la Corriente Clasista y Combativa (CCC); y agrupaciones de izquierda.

También se sumarán organizaciones como La Cámpora, Kolina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Tierra y Viviendas (FTV- Partido MILES), la organización H.I.J.O.S y la Organización política Los Pibes, entre otros.

ATE adhiere a la jornada de lucha con movilización en todo el país que impulsa la CTA Autónoma para mañana miércoles 21 de junio y ratifica el Paro Nacional ya anunciado de las y los estatales para el jueves 22 de junio. pic.twitter.com/oDaXdwfzu4 — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) June 20, 2023

Frente a la Casa de Jujuy, los manifestantes realizarán un acto para reclamar «el cese de la represión» en la provincia, y «el restablecimiento de la libertad de petición y del accionar de los sindicatos», en referencia a las modificaciones introducidas en la Constitución provincial referidas a la protesta social.

Las centrales sindicales y los sectores de la CGT advirtieron por otro lado que entre los uniformados de la provincia de Jujuy fueron identificados «elementos vestidos de civil» que participaban del accionar represivo; y además, denunciaron que «la brutal acción de las fuerzas policiales» ya provocó «heridos de gravedad».

«Ante el recrudecimiento de la represión en la provincia de Jujuy, con heridos de gravedad y una brutal acción de fuerzas policiales y presencia de elementos vestidos de civil, responsabilidad de una decisión tomada por el gobernador (Gerardo) Morales, hemos resuelto convocarnos de urgencia la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la Corriente Federal, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la Utep y la Corriente Clasista y Combativa», manifestaron los organizadores de la convocatoria.

La convocatoria se suma al repudio del PJ bonaerense, Nuevo Encuentro, Frente Renovador y organizaciones del Frente de Izquierda, que piden dar marcha atrás con la reforma votada en forma unánime (se retiraron 6 diputados del FIT) en Jujuy, de acuerdo a los representantes surgidos de la Constituyente.

Vandalos

Sin la violencia suscitada ayer en Jujuy, donde directamente sitiaron algunas ciudades, manifestantes de izquierda intentaron continuar en Capital y Buenos Aires la protesta contra el gobierno jujeño de Gerardo Morales. Una excusa para vandalizar algunos locales de adversarios políticos identificados con referentes del PRO.

Ayer, en Mar del Plata, un local partidario del intendente Guillermo Montenegro (PRO) que está ubicado a menos de 300 metros de la rambla, terminó con sus vidrios destrozados con elementos contundentes y su fachada pintada con aerosol durante una movilización.

A su paso dejaron también algunos mensajes sobre paredes linderas, en otros casos sobre piezas de cartón. “Morales (Gerardo) Asesino, viva la rebelión”, decía uno. Otros, sobre los paneles de que ofician como puertas, decía: “Viva la revelión (SIC)”.

Algo similar ocurrió con un local de Patricia Bullrich, ubicado en Cabildo y Alem (Morón Norte) fue vandalizado con el siguiente grafitti: «Abajo la reforma de Morales», con la firma del PCA y FJC. El local pertenece a la concejal y precandidata a intendente de JxC Analía Zappulla, que espera iniciar acciones penales.

Hoy somos testigos de un Gobierno nacional que celebra las piedras arrojadas contra la democracia. Lo que sucedió en la sede del PRO en Mar del Plata o de La Fuerza del Cambio en Morón no son casos aislados.

Por mas piedras que pongan en el camino avanzaremos en el cambio… pic.twitter.com/OZFuglKhQV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 20, 2023

«Ayer el mediodía encontramos estas pintadas. A diferencia de lo que pasó en enero, hay quienes se lo atribuyeron. Esperamos certificar las cuentas en redes para poder hacer las denuncias correspondientes», explicó esta mañana en diálogo con Mpquatro radio la propia Zappulla.

«No es sólo una pintada. Tiene otra connotación. Y no estamos dispuestos a vivir con la violencia y la intolerancia. La vez anterior se comprometieron a que se esclarezca y no pasó nada. En el local no tenemos cámaras. La otra vez pedimos videos al Municipio y no había cámaras. Supongo que pasará lo mismo».

«No sólo se vandalizó este local. Hubo otro que estamos identificando. Nadie se solidarizó desde el oficialismo», se quejó la concejal del PRO. «Uno siente que hay una especie de festejo de la vandalización. En el contexto en el que estamos viviendo, esto parece algo menor. Pero también habla de un clima que se va recalentando. Lo que me pone en alerta es que la intolerancia genera climas que terminan en una violencia mayor. Cuando este tipo de cosas no se condenan, es un reconocimiento de que está bien», se descargó.