Frente Libertad Avanza: El «Dipy» firmó en La Matanza y dos empresarios quedaron como candidatos en Morón e Ituzaingó

El frenético primer cierre de listas de Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires dejó varios heridos, algunos ilustres y varios desconocidos en la carrera por meterse en la discusión electoral el GBA y Zaon Oeste.

El diputado y precandidato presidencial Javier Milei llevará a su compañera de bancada Victoria Villarruel como compañera de fórmula; y a Carolina Píparo (que dejó el PRO, primero y a Avanza Libertad de José Luis Espert, después) como candidata a gobernadora. Entre los municipios bonaerenses más importantes quedó el cantante entrerriano David Martínez, apodado «El Dipy», como precandidato a intendente de La Matanza.

En tanto, Morón dejó secuelas de la batalla interna. Finalmente, el productor teatral Ariel Diwan (a quien la Junta Electoral de JxC le bajó la lista en 2021 como precandidato a concejal) será quien represente a los libertarios. Afuera de esa lista quedó el militante Cristian Chapu Martínez, quien el año pasado había abandona al MRS de Toty Flores para sumare a Libertad Avanza, con mucha visibilidad en calles, redes y medios.

«Ganó la billetera», posteó este sábado el ex funcionario macrista (integró la gestión de Ramiro Tagliaferro en Morón), al tiempo que reconoció que no aceptó sumarse una lista de concejales por sentirse discriminado. No trascendió qué lugar le reservaban. Como sea, la boleta de Diwan llevará a Ariel Aguilera, a la actual concejal Alejandra Liquitay (JxC Morón), Ezequiel Tozzi, Antonella Romero y Damián Sanz.

En Ituzaingó, el elegido fue Hugo Equiza, empresario fundador del espacio libertario en el distrito, quien le habría ganado la pulseada al inimputable Osvaldo Marasco (ex UCR, FPV, UP, PRO, Consenso Federal y Cumplir).

En Hurlingham, en tanto, el juez de Faltas Rafael De Francesco sería el único precandidato de Milei, acompañado por Roque Belizán (industrial, economista), Claudia Serratti (comerciante) y Fabricio De Francesco (h).