El candidato de Milei en Morón, furioso contra la inflación: «Ofrecer una propiedad en alquiler hoy me da vergüenza»

El productor teatral e inmobiliario Ariel Diwan quedó finalmente perfilado como el candidato de Libertad Avanza en Morón. Tras un cierre de listas febril («recién esta noche voy a poder dormir», dice), en el que quedaron afuera otras corrientes libertarias internas, el referente de Javier Milei aseguró que, si gana, va a dedicarse full time al Municipio. Y denostó al Gobierno por el rumbo económico. Avisa que la industria de la construcción va a camino a paralizarse, por la inflación, y que le da «un poco de vergüenza» ofrecer las propiedades en alquiler, debido a que por el aumento anual de esos valores «hay mucha gente no puede pagarlos».

«Tengo la inmobiliaria a la vuelta de la Municipalidad (25 de Mayo al 300). El 90% de la gente que entra no es para comprar propiedades, es para pedir trabajo. Hay mucha gente que no puede pagar el alquiler. Hoy cuando tengo que ofrecer un alquiler me da un poquito de vergüenza. Hace unos años hubo una ley para los actores que lo único que hizo fue perjudicarlos, porque los productores dejaron de producir. Ahora, la renovación de un alquiler está en el orden del 90%. El salario no aumenta lo mismo», explicó el empresario.

La trampa de la ley de alquileres afectó a todo el sistema. «El dueño de la propiedad tampoco está contento, porque cuando lo pasás a dólares no es nada. Y el que alquila no puede pagar. Nadie está conforme, habría que reverlo. Si Javier es presidente vuelve esa esperanza. No se ve ninguna medida que tome el Gobierno para que uno piense que va a cambiar. El empresario se queda en el molde, no hace inversiones», contó Diwan, esta mañana, en diálogo con el programa «Estación Central» (Mpquatro radio online).

Algo parecido ocurre con la construcción: «Hoy cualquier empresa constructora de Morón que tiene los lotes comprados no quiere arrancar la obra porque no sabe si va a tener que vender a por debajo del costo. El 95% de las empresas constructoras venden así, y por eso no arrancan un edificio más. Y la es lo que mueve la economía. Estamos frenado porque nos pegamos muchos golpes. Massa, cuando subió, dijo que iba a pelear contra la inflación y nada cambió, emporó. Siento que Javier va a hacer un cambio profundo».

– ¿Para qué están en estas elecciones?

AD: Hoy estamos buscando entrar en segunda vuelta. Pero en la comuna es que no hay segunda vuelta. Las últimas encuestas son muy alentadoras, con 26/27 puntos. Para mí la primera encuesta van a ser las PASO.

La lista de concejales Diwan quedó encabezada por el abogado Ariel Aguilera, amigo personal del productor; y la concejal (ex JxC) Alejandra Liquitay. «Es la única con experiencia política. El resto de la lista es gente nueva con ganas de participar. Me parece que es lo que buscábamos para ganar esta realidad y recuperar la esperanza», reflexionó el libertario, a quien en 2021 le cerraron la puerta tras el cierre de listas, cuando jugaba con Facundo Manes. Ahora fue Cristian Martínez el que se quedó con las manos vacías.