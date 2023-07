Magistocchi cree que la gente está cansada de las internas políticas: «Lo mejor es ocuparnos de lo que vamos a hacer»

El primer precandidato a concejal de Horacio Rodríguez Larreta en Morón, Bernardo Magistocchi, confió que la sociedad está cansada de las peleas políticas y anticipó que, de ganar la lista que lleva a Leandro Ugartemendía como precandidato a concejal de JxC se convocará al resto de los sectores a integrarse a la gestión.

«Hoy hay una interna que a la gente le agota. Es terrible que una de las principales demandas, además del salario, la inflación y la seguridad, sea ‘no se peleen entre ustedes’. Hay mucha gente defraudada. Pero todavía tiene expectativa en que los políticos piensen en el país, porque estamos jodidos en el día a día», confió hoy el ex secretario de Seguridad Ramiro Tagliaferro (2017-2019), en diálogo con Mpquatro radio online.

«Como funcionario en Morón me tocó trabajar con Patricia Bullrich. Y hoy parte de ese equipo está con Rodríguez Larreta, con quien me siento muy representado en materia de gestión: Han obtenido índices positivos en tiempo récord. Creo que sería mejor ocuparnos de lo que vayamos a hacer. Y que la gente decida».

– En Morón los candidatos de JxC son del mismo equipo en el HCD. ¿El que gane va a integrar al otro?

– Sin dudas. Leandro tiene un gran respeto por los integrantes del bloque. Sabe que se necesita de todos los actores y por eso es lo mejor que le puede pasar a Morón. No cree en la confrontación. No es su manera de trabajar. Viene trabajando un plan en áreas centrales. Los propios vecinos nos lo dejan en claro. Lo primero es poner prioridades. Ordenar el Municipio. No puede ser que cuando un vecino te reclama por un corredor escolar, en algún momento se les explique no hay presupuesto, cuando sí hay recitales.

¿Las prioridades del kirchnerismo en Morón?



👉 330 millones de pesos en propaganda y publicidad.

👉 1 millón y medio de pesos en prevención del delito.



Los resultados los sufrimos los vecinos todos los días, @MunicipioMoron pic.twitter.com/tBv7HxtPhj — Leandro Ugartemendia (@LeaUgartemendia) May 29, 2023

Tanto Magistocchi como Ugartemendía fueron parte de la gestión Tagliaferro, que este año prefirió no volver a ser candidato. «Me tocó trabajar mucho con Leandro, cuando se integró la fibra óptica y la centra del monitoreo. Pusimos el programa Barrio Seguro en La Gardel, los destacamentos blindados. De hecho la inseguridad es lo que lo llevó a involucrarse, después de que sufrió un secuestro y le fue a golpear la puerta a Ramiro», contó Berbardo.

Y agregó: «No estaba todo bien cuando fuimos gestión. Pero por lo menos fuimos incrementando el presupuesto. Pasamos de tres puntos a casi diez. Aún así, en Morón y Castelar se sufrían secuestros extorsivos, y nos fuimos con casi cero casos. También bajamos el robo automotor y los homicidios en Gardel».

Sin cuartel

El asesinato del empresario Gabriel Izzo en San Antonio de Padua que conmocionó a la Zona Oeste, tuvo algunas esquirlas impensadas en Castelar, donde se halló el auto involucrado, que estaba a nombre de Walter Mario Rodríguez Sierra, un puntero encargado de pegas afiches durante la campaña del PRO en el 2019, y que hoy está detenido como colaborador de la banda que integraban Gustavo Julio Alberto Mac Dougall y Gustavo Potenza, dos de las tres personas que habían sido apuntadas como autoras del crimen en Merlo.

Tras conocerse esa noticia, desde varios medios apuntaron al primer detenido como «jefe de campaña de Tagliaferro». «Obviamente hubo una operación del oficialismo de hacer un nexo con Leandro. Yo (al «uruguayo») no lo conozco. El jefe de campaña del 2021 fui yo. Y en 2019 no fue este tipo», respondió o Magistocchi.

«No sé si dijo antes, pero el empresario asesinado en Padua es del círculo de Leandro (Ugartemendía), que estaba bastante apenado por ese hecho. Lo que más queremos es que la Justicia investigue y ponga a los autores presos. Pero no salimos a contestar una operación», aclaró el primer candidato a concejal en Morón.