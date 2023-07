«La campaña de la no campaña»: Zabaleta presentó el proyecto de ampliación del Parque Industrial de Hurlingham

Ésta tiene que ser la campaña de la no campaña», explicó el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, rodeado de empresarios y trabajadores, en la presentación del proyecto de ampliación del nuevo Parque Industrial Municipal, que pasará de tener 14 a 54 hectáreas. El precandidato de Unión por la Patria eligió darle ese sentido a la puja electoral interna, mientras Máximo Kirchner cerraba un acto junto a Damián Selci.

“Pretendo seguir cuidando a mis vecinas y a mis vecinos los cuatro años que vienen, en la cercanía, charlando, conversando, caminando mucho. Esta tiene que ser ‘la campaña de la no campaña’, no tanto papelito, no tanto escenario, no tanto discurso y más estar al lado de los que invierten, generan trabajo y fundamentalmente le dan trabajo a quienes viven en los barrios de mi distrito”, apuntó Zabaleta ayer, en una de las entradas al distrito, en el kilómetro 17 de la Autopista Camino del Buen Ayre, en el Polo que permitirá la radicación de más de 100 nuevas empresas a las que el municipio otorgará beneficios impositivos como una tasa de habilitación del 0%, lo que les permitirá iniciar sus operaciones con menos presión.

«Prefiero hablar de los 10.000 puestos de trabajo en el distrito que va a generar esta obra es un antes y un después de Hurlingham”, agregó.

Junto a empresarios y trabajadores anunciamos el desarrollo del primer Parque Industrial Municipal de #Hurlingham.



Este es un gran paso para el desarrollo económico y productivo del distrito. Vamos a seguir impulsando el crecimiento y el empleo local. #SiempreAcá pic.twitter.com/YXmwyo5WbV — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) July 1, 2023

Además, Zabaleta hizo hincapié en su compromiso con la educación y la Universidad Pública de Hurlingham. Mencionó con orgullo el crecimiento de la misma en su distrito, que pasó de ser un proyecto con solo dos hojas de papel en 2013 a contar con 38,000 alumnos en la actualidad. Zabaleta subrayó que este logro refleja el enfoque en brindar oportunidades de educación a los habitantes del municipio y la región.

Por otra parte, el mandatario hizo referencia a la importancia de la seguridad ciudadana en su plan de gobierno: “Yo gobernando cuido a mis vecinos, cuido a mis vecinas, los cuido en todo sentido, desde que puedan tener un empleo hasta que puedan cuidarlo, hasta que puedan tener un mejor Sistema de Salud Pública, y también una cámara y una alarma, que los chicos tengan una aplicación de Escuela Segura, el desafío de gobernar en esta etapa es cuidar y yo voy a seguir cuidando a mis vecinas y vecinos”.

Estuvieron presentes en la jornada el presidente de la UNAJE (Unión Nacional de Jóvenes Empresarios), Miguel Ippolito; el presidente de la Unión Industrial de Hurlingham, Matías Matiazzo y el CEO de Peabody, Dante Cho, entre otros empresarios de la región, además de trabajadores y concejales del distrito.