El plan de seguridad de la izquierda: “Los que proponen mano dura son populistas y mentirosos”, afirmó Bodart (MST/FITU)

Los que proponen bala y mano dura ante la inseguridad, son populistas y mentirosos», afirmó Alejandro Bodart, precandidato a gobernador por el MST en la interna del FIT, durante una conferencia en Morón y junto al precandidato a intendente Luis Duarte, consultado sobre los planes de la izquierda en materia de seguridad.

«La ‘mano dura’ ya se aplica y es un rotundo fracaso. Hace falta un shock de inclusión social para darles presente y futuro a los miles de pibes que hoy no tienen nada, caen en el flagelo de la droga y son captados por las mafias, muchas veces en complicidad con la policía y los punteros. Para resolver esto hay que destinar los recursos de la Provincia, que es la más rica del país y no a pagar la estafa de la deuda a los bonistas buitres y el FMI», sostuvo hoy el dirigente que encabeza la fórmula bonaerense del MST y del PO.

En la confitería La Intendencia de Morón, Bodart agregó ante periodistas locales que “centenares de miles de pibes no han terminado sus estudios ni tienen posibilidad de trabajar o tener una vivienda digna, están cada día más hundidos en la miseria por las políticas de los gobiernos del PJ, el de Vidal y ahora con Kicillof».

«Solo desde el Frente de Izquierda proponemos este shock de inclusión, junto a reformas estructurales, como la elección de los comisarios por voto popular y un control democrático y social de la seguridad con participación vecinal. Reitero, solo con la izquierda tenemos una salida real a este problema», reflexionó.

«El Circo»: La interna del FIT

Bodart competirá en la interna bonaerense del FIT con Jimena Lettieri como precandidata a Vice, en una fórmula con parada en la Zona Oeste. La dirigente del Partido Obrero, empleada del Hospital Posadas, es una referencia en Morón, como también el «Pollo» Sobrero, su competidor por la gobernación con el PTS detrás.

Con cambio de look incluido, el ferroviario de la Línea Sarmiento se paseó por varios canales esta semana, incluida una visita del PPT de Jorge Lanata a su casa de Haedo, donde se quejó de pagar $130 de «crédito UVA» por una propiedad de cuatro ambientes, ubicada en el Barrio Envión. «Yo pago lo mismo por un alquiler de dos ambientes y este año me mudé de Parque Patricios porque me pedían 165 mil», contestó una asesora de Bodart, con cierta envidia de lo que gana ($600 mil) el histórico dirigente de los trenes.

-¿Qué te diferencia del Pollo Sobrero?– consultó este medio a Bodart.

AB: Es un candidato puesto a último momento para poner a alguien conocido. No tiene injerencia en la otra lista. Hemos tenido diferencias con los ferroviarios, porque no vemos que se aplique el modelo que nosotros queremos, con más participación de las minorías. El debate central no es con Sobrero, sino con Del Caño y Bregman, que son los dueños del circo. Tienen un proyecto hegemónico los candidatos del PTS. Claro que el enemigo no es el PTS, sino los que van a aplicar el ajuste, que son Massa y las otras dos listas.

Paro en el Posadas

Este miércoles habrá otro paro de médicos en el Hospital Posadas, por demanda salariales. También denuncian que no hay turnos para determinadas especialidades. «Hay una sola psiquiatra para psicología infanto-juvenil. Faltan profesionales porque se van. No es sólo en el Posadas. De los hospitales municipales se van a Provincia, de ahí al Posadas y de ahí a las clínicas privadas. Este gobierno ha creado 27 direcciones ejecutivas nuevas, de mucha planta, cuando debería haber un sólo director del Hospital», indicó Rosa González, trabajadora del nosocomio de Villa Sarmiento y segunda precandidata a concejal del MST.

«El Hospital está colapsado. Pero sobre todo pediatría, por la temporada y la escasez de profesionales. Los residentes que terminan en el Posadas no se quieren quedar. Antes suplicaban por estar. Ahora no hay forma de retenerlos porque es un trabajo despiadado, por un sueldo que se elevó un poco pero no conforma».

«Los médicos fueron los héroes de la pandemia. Pero por una movilización importante que se hizo en noviembre junto al Hospital Garraghan han recibido una intimación del Ministerio Público Fiscal por obstrucción de la vía pública. Pasaron a ser prácticamente delincuentes», se quejó Gonzáles ante este medio.