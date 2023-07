Cámaras de transporte desconocen la paritaria y piden más recursos: UTA volvió a convocar a un paro para este viernes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un nuevo paro nacional de colectivos de corta y media distancia para este viernes 7, mientras las empresas no cumplan la resolución firmada por los ministerios de Trabajo y Transporte, que el sector desconoce, que determinó un aumento salarial para el interior y el AMBA.

En un comunicado, la asociación liderada por Roberto Fernández, hizo hincapié sobre «la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)».

En caso de que la medida de fuerza se concrete, ante el potencial incumplimiento del pago de las escalas salariales solicitadas, el paro afectará a todos los servicios de corta y media distancia del país.

«Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio», afirmó.

La UTA exigió el cumplimiento de esa resolución de ambas carteras de Estado y del acuerdo alcanzado con la Fatap, y advirtió que de no producirse por parte de las empresas desde el primer minuto del viernes comenzará una retención de tareas nacional.

Las cámaras empresarias y el gremio habían acordado que los choferes de colectivos que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el interior del país accederían en julio a un nuevo básico salarial de $348.800.

El acuerdo salarial que es subsidiado con fondos de los ministerios de Transporte y Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció elevar el salario básico retroactivo a abril a $262.000 y una suma fija no remunerativa y por única vez de $32.000.

En mayo el básico se estableció en 284.000 pesos, en junio en 320.000 pesos y en julio prevé un piso de 348.800 pesos, mientras que en agosto será de 380.192 pesos y en septiembre, de 414.409 pesos.

Sin embargo, las cámaras empresarios desconocieron el acta. Y refutaron: «Las escalas salariales fueron expresadas por una resolución ilegitima del Ministerio de Transporte (porque no tiene competencias para hacerlo) ni jurídica (no es empleador) ni jurisdiccional (porque es para todo el AMBA y el Ministerio de Transporte Nacional no tiene jurisdicción en la materia sobre CABA o PBA).

Al margen de la “competencia” tampoco están los fondos (ni por tarifa ni por subsidios que se siguen calculando con precios de diciembre 2022) para pagar dicho aumento. Además de eso de manera inexplicable el Ministerio de Transporte retiene subsidios impagos desde el mes de Marzo».