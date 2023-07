Sin transporte: El Gobierno citó a las empresas de colectivos y al gremio que esta mañana paralizaba el Tren Sarmiento

La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apfda) levantó el paro sorpresivo en el Tren Sarmiento, iniciado en la madrugada de este viernes, tras un llamado a convocatoria del Ministerio de Trabajo.

El servicio se normalizará de a poco en el transcurso de las horas, aunque se demoró más allá del anuncio de las 7.50 de la mañana, debido a que un grupo de trabajadores habían bloqueado las vías a la altura de Castelar. A esa hora el secretario de la UF Oeste, Rubén Sobrero, aclaraba que nada tenía que ver con la medida.

«Se levanta el paro tras una resolución de asamblea con el compromiso del ministro (de Seguridad) Aníbal Fernández de interceder en nuestro reclamo ante la ministra (de Trabajo) Kelly Olmos», apuntó el dirigente del gremio Sergio Carrasco en declaraciones a la agencia Télam.

Así abrían las puertas en estación Liniers #TrenSarmiento … pic.twitter.com/RZHqvpAhwN — Hernán Mundo (@HernanMundo) July 7, 2023

La medida de fuerza había sido iniciada de forma sorpresiva esta madrugada, en simultáneo con el paro de colectivos de corta y mediana distancia por 24 horas que arrancó a la medianoche en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que complicó el esquema de actividades de los usuarios.

El paro en el Ferrocarril Sarmiento, que une la terminal ferroviaria de Once con Moreno, se inició a raíz de una protesta de los trabajadores jerárquicos pertenecientes a la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apfda).

Los trabajadores agrupados en la Apfda protestan por la falta de homologación del convenio colectivo firmado en enero de 2022, informaron fuentes gremiales.

Como consecuencia de esta huelga sorpresiva, miles de usuarios se quedaron sin medio de transporte y quedaron varados en la estación de Once, por lo que un grupo de pasajeros cortaba esta mañana la avenida Pueyrredón, frente a la estación, para pedir que reanuden el servicio.

#Informativo | #Tránsito



⛔ La policía desalojó el piquete en la Avenida Rivadavia y Pueyrredón. La gente aún espera la llegada de la formación que salió de Castelar y la reanudación del servicio del #TrenSarmiento. pic.twitter.com/2sygh9aIRw — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 7, 2023

Mientras que Trabajo esperaba para las 11 a los ferroviarios jerárquicos, en el Ministerio de Transporte aguardaban otra cumbre con las cámaras de empresas de colectivos del AMBA, que desconocieron el acta paritaria firmada por ambas carteras del Estado con el gremio de la UTA. Ambos sectores habían avisado que no había acuerdo. Sin más subsidios, las empresas no van a poder cubrir los costo de los aumentos.

«Las escalas salariales fueron expresadas por una resolución ilegitima del Ministerio de Transporte (porque no tiene competencias para hacerlo) ni jurídica (no es empleador) ni jurisdiccional (porque es para todo el AMBA y el Ministerio de Transporte Nacional no tiene jurisdicción en la materia sobre CABA o PBA). Al margen de la “competencia” tampoco están los fondos (ni por tarifa ni por subsidios que se siguen calculando con precios de diciembre 2022) para pagar dicho aumento. Además de eso de manera inexplicable el Ministerio de Transporte retiene subsidios impagos desde el mes de Marzo», comunicaron las cámaras.