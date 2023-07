Andrea Giorgini presentó la lista que competirá en la interna de JxC en Hurlingham: «Necesitamos recuperar la cordura»

En el Club de Suboficiales retirados, la precandidata a intendenta por la lista de Patricia Bullrich (JxC) en Hurlingham Andrea Giorgini lanzó hoy formalmente la campaña para las PASO 2023, junto al senador provincial Joaquín de la Torre, el precandidato a diputado Juan José Esper y la boxeadora Alejandra Oliveras.

“A parte de tenerla a Andrea la tenemos a Patricia que es una mujer corajuda, valiente que se revela contra esta argentina triste que no quiere soportar y aguantar más. No merecemos vivir así”, expresó De la Torre, a la vez que dijo es un orgullo que Giorgini “haya aceptado este desafío. Hay un Hurlingham mejor posible”.

Luego, la referente local de Bullrich presentó a sus candidatos a concejales Julio Medina, ex candidato a intendente integración vecinal, Alicia Elisei, Carlos Maggi, Flavia Verduri (Apertura Republicana), Joaquín Henault, Gabriela Franco, Fito Perossio (ex candidato vecinalismo Juntos por Hurlingham), Gloria Elías (ex concejal radical), Claudio Lanzillotti (Republicanos Unidos) y Mariela Galindez.

Hoy estuvimos en San Miguel, Moreno y Hurlingham acompañando a nuestros candidatos de La Fuerza del Cambio con @delatorrej. ¡Vamos @jaimemendezh, @GiAgostinelliOk y @GiorginiAndrea! Este año se viene el cambio profundo en la provincia y también en el país de la mano de… pic.twitter.com/8JV5B9cVFQ — Juan José Esper (@juanesper) July 8, 2023

También participaron los candidatos a consejeros escolares Lucas Madorno, Bibiana Colubri y Juan José Robles.

“Tenemos una lista amplia y muy coherente con nuestras propuestas. Esta lista está integrada por gente idónea, representativa de distintos barrios, que conoce las problemáticas de Hurlingham porque hace tiempo que está involucrada en las fuerzas vivas como clubes, cámaras de comercios, entidades de bien público y van a trabajar, no para los intereses de la política, sino para los intereses del vecino», indicó Giorgini

“Queremos ocuparnos de las cosas incómodas, de las cosas que a lo mejor no son las de maquillaje, sino de las profundas, necesarias. Necesitamos volver a recuperar cordura en la gestión de Hurlingham necesitamos que las prioridades vuelvan a ser las de los vecinos y no la de los políticas. Sentimos que Hurlingham últimamente es botín de guerra de dos facciones políticas del mismo espacio”, culminó la ex concejal.