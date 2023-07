La Matanza: Dos jubiladas fueron golpeadas en violentas entraderas cometidas en Villa Luzuriaga y Virrey del Pino

Una mujer de 89 años recibió una golpiza cuando intentaba defenderse de unos de los ladrones que había ingresado a su casa, el sábado, en la localidad de Villa Luzuriaga. “Me pegó porque lo mordí”, contó Eva, víctima de una de las dos violentas entraderas que se cometieron con unas horas de diferencia en La Matanza.

En diálogo con LN+, la vecina de Luzuriga aún no podía salir de su asombro respecto de lo que tuvo que vivir junto a su hermana anteayer a las 16.30. Primero, un joven le había tocado el timbre para pedirle una botella de agua. Luego, Eva sacaría sus propias conclusiones: “No quería agua, sino ver si estábamos en la casa”.

Apenas transcurrieron unos minutos cuando otra vez alguien tocó el timbre. Ya era tarde. Dos de tres ladrones ya habían saltado la reja que tiene la casa donde viven Eva y su hermana y sorprendieron a las mujeres apenas abrieron la puerta. “Nos ataron y revolvieron todo”, recordó la anciana. Durante un tiempo, los tres jóvenes delincuentes se adueñaron de la vivienda de las víctimas.

“Qué me iba a imaginar yo que unos pibitos así iban a ser unos ladrones”, agregó la mujer. En los 30 años que lleva Eva viviendo en esa zona, nunca había visto que la delincuencia acechara la zona, aseguró.

Entradera en Villa Luzuriaga

Otra en Virrey de Pino

En otro hecho, una jubilada de 86 años fue brutalmente atacada por delincuentes en la localidad de Virrey del Pino, luego de que ingresaran a su vivienda. Insólitamente, los ladrones se confundieron de casa y le exigían a la víctima un dinero que no tenía, al tiempo que la maniataron y la golpearon con un machete.

El hecho ocurrió el último fin de semana a la madrugada, cuando Luisa, la mujer damnificada, estaba durmiendo. En ese momento, siete delincuentes ingresaron a su domicilio, motivados por el dato erróneo de que había cobrado dinero por la venta de un auto. A la octogenaria la ataron y torturaon durante una hora mientras revolvían todo. Una vez que terminaron, se escaparon en dos vehículos particulares.

La mujer habló más tarde con el canal C5N y, visiblemente compungida, expresó: «No me merezco esta crueldad, yo vivo acá desde el siglo pasado. Me conocen todos pasar por esto a mi edad es muy duro». Relató que había escuchado unos ruidos, pero no imaginó que se trataba de delincuentes. «No me lo esperaba. Me ataron las manos y los tobillos con una sábana y me pedían dinero que yo no tengo, soy una pobre jubilada».

«Si gritaba, me tapaban la boca. Solo pensaba en mi familia. Nunca había vivido algo así», concluyó.

