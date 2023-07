«El hambre no aguanta»: Polo Obrero cortó el Acceso Oeste para reclamarle al Municipio de Merlo alimentos para sus comedores

El Polo Obrero movilizó este mediodía con un corte en la Autopista del Oeste, sentido a CABA y a la altura del Camino del Buen Ayre, en el límite entre Merlo e Ituzaingó, para reclamarle por la entrega de alimentoso. La semana pasada, el secretario de Desarrollo Social merlense, Lucas Scarsella, se había comprometido a darles una respuesta antes antes del sábado último, aunque no hubo avances en la gestión.

«Se comprometieron a dar respuestas antes de finalizar el fin de semana frente al reclamo de asistencia alimentaria para los comedores populares. Ha pasado una semana de aquel compromiso y no hubo ninguna comunicación desde el municipio para dar una respuesta positiva Hace meses que se viene reclamando sobre la situación alimentaria que viven las barriadas más postergadas del distrito», comunicó la agrupación piquetera, que contó con presencia y respaldo de la concejal del Partido Obrero (FIT) Flavia Tesone.

«Tolosa paz y Menéndez son parte de un mismo gobierno que defiende la decisión política de llevar un ajuste contra los trabajadores en honor al FMI, favoreciendo a los punteros comprando votos con los alimentos, utilizando la necesidad popular», rezaba ese comunicado, que pegaba en ambas direcciones de la grieta.

«Mientras la campaña electoral encuentra a la mayoría de los candidatos atacando los piquetes pero no discutiendo el origen de los piquetes, no resolviendo el problema del hambre y la falta de trabajo. Esta política de ataque los une a los Larreta, Bulrich, Milei con el gobierno nacional que a través de Massa aplica el ajuste del Fondo Monetario Internacional. El Hambre no se aguanta mas, y no puede esperar», cerró.