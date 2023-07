La colecta de Morón, tras el asalto motochorro: Más de $5 millones en 48 horas y cambios en el manejo del efectivo

Tras el robo al secretario del Club, Gastón Capurro, el martes pasado, el Deportivo Morón comenzó con una colecta solidaria para reponer los $10 millones que le faltaron para pagar sueldos esta semana. Hasta este mediodía, la cuenta superaba los $4.3 millones, es decir más de la mita de lo que se llevaron a punta de pistola.

El director de Prensa, José Luis Chammah, contó esta mañana que lo hicieron así porque había socios que se acercaron a la sede para colaborar, tras enterarse del asalto. «Un hincha puso un millón de pesos», contó al aire del programa «Estación Central» (Mpquatro radio online), aunque en las redes sociales el CDM mostró ayer la donación de un nene que aportó por Mercado Pago todo el dinero que tenía: 200 pesos.

«Esto nos moviliza mucho, porque nos hace pensar cuánto confía el hincha en la gestión. No es como el caso de Maratea, que es un influencer. El miércoles a la mañana me levanté y tenía tres mensajes de socios que me decían que iban a pasar por el club para poner plata. Entonces la Comisión decidió hacerlo de manera institucional, con las cuentas de club, y de golpe juntamos casi la mitad de lo sustraído. Nos pasó de que un socio aportara 10 pesos, porque no tenía más y era simbólico. Y otro llegó un millón», relató.

HABLAME DE SENTIDO DE PERTENENCIA😍

Diego Ortiz (más conocido como Toto) tiene 9 años. Es socio número 6676. Hoy le mandó un mensaje a su papá. Le puso: “hola pa, viste lo que pasó con los 10 millones de pesos y eso de Morón? Qué bajón, yo pasé plata ahora que tengo Mercado Pago” pic.twitter.com/JgoUdGbvz0 — Club Deportivo Morón 🐓 (@depmoronoficial) July 27, 2023

En tanto, Capurro se recupera del susto y la bronca por el robo de los motochorros en el estacionamiento del club. «Pasó de la bronca e indignación a tratar de salir adelante». Tuvo un pico de presión, pero «todo podría haber sido un desastre». «Ahora dicen que tendríamos que tener otro sistema. Pero nunca pasó nada. Cuando nos avisan que hay un pago salis corriendo a buscarlo y te están esperando para cobrar. En AFA te abonan el dinero en efectivo. Salis sin seguridad. Gastón hizo lo mismo. Obviamente ahora vamos a tomar medidas», contó Chammah que, entre otras cosas, cree que un empleado de la empresa de cambio donde Capurro cambió los dólares con los que un sponsor le pagó al club, fue el que marcó su auto.

Hasta ahora la colecta sigue abierta. El Gallo recibirá este sábado a Gimnasia de Mendoza (15.30 por TyC Play) en busca de la punta de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido correspondiente a la fecha N° 27.