Bullrich atravesó el Conurbano y terminó con una caravana en La Matanza: «Vamos a poner en orden las instituciones»

En el último fin de semana previo a las PASO, la precandidata presidencial de JxC Patricia Bullrich recorrió este sábado el Conurbano Bonaerense de norte a sur. Junto a su precandidato a la Gobernación, Néstor Grindetti, comenzó esta mañana en San Isidro, junto al precandidato local Ramón Lanús; y siguió por la estación de Haedo, donde se mostró con la precandidata a intendente, Analía Zappulla; para cerrar la tarde con una gran caravana que recorrió las calles de La Matanza junto al precandidato local Eduardo “Lalo” Creus.

“Vamos a poner orden en las instituciones. Queremos un pacto institucional de verdad en la Argentina. Todas las provincias y los municipios deben tener solo dos periodos para los gobernadores y los intendentes. Nosotros tenemos valores y queremos respetarlos. La principal virtud republicana es la alternancia en el poder y necesitamos que se cumpla”, afirmó Bullrich.

En el recorrido se pudo ver a los precandidatos en la caja de una camioneta Dodge antigua, la que fue cortejada por más de 100 autos y camionetas, teniendo como cierre un acto en la Av. Perón al 3300 de San Justo.

“La capacidad de progreso no alcanza con sobrevivir, queremos vivir, lograr que cada familia pueda proyectar y tener futuro, que sientan que vivir en La Matanza no es un estigma social, que se la deje de utilizar como el ejemplo del lugar donde no se puede vivir”, indicó la precandidata que definirá con Horacio Rodríguez Larreta la apuesta de Juntos por el Cambio para la Rosada. Hoy confirmaron que el 13 a la noche va a haber foto de unidad en un mismo búnker, aunque todavía no confirmaron el lugar del encuentro.

“Vamos a lograr que la matanza sea el lugar de las familias, del progreso, donde puedan tomarse unos mates en la puerta de la casa sin miedo, donde puedan vivir como cada uno de ustedes merece”, agregó hoy.

Entre otras cosas, dijo que “vamos a poner orden en las instituciones. Queremos un pacto institucional de verdad en la Argentina».

«Todas las provincias y los municipios deben tener solo dos períodos para los gobernadores y los intendentes. Nosotros tenemos valores y queremos respetarlos. La principal virtud republicana es la alternancia en el poder y necesitamos que se cumpla”, enfatizó.

Finalizando dijo: “Tampoco queremos que una intendencia sea hereditaria. No lo tomen como una pelea, tómenlo como un valor. Si nosotros creemos en nuestros valores, tenemos que cumplirlos. Porque si no, tenemos un doble discurso. Decimos una cosa y hacemos otra”.

A su turno, el precandidato a la gobernación bonaerense Néstor Grindetti expresó: “Nos queda una semana para seguir caminando y llevando nuestro mensaje de cambio profundo a cada vecino y militante de nuestro espacio, es con este equipo que lidera Patricia, que vamos a poder lograr las transformaciones que la provincia necesita, con convicción, coraje y fuerza para devolver a los vecinos un Estado presente y cercano”.

Acompañaron a los precandidatos en el marco del recorrido, los precandidatos a Diputados, Cristian Ritondo y Nicolás Massot, el Intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel y el precandidato a la legislatura bonaerense, Martín Culato y el dirigente Gustavo Ferragut.