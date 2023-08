Precandidato en Ituzaingó: Para Walter Lanaro «no existe el cambio a medias, o cambiamos en serio o todo sigue igual”

A través de un mensaje por sus redes sociales, Walter Lanaro, el senador provincial de Juntos por el Cambio y pre-candidato a intendente de en Ituzaingó del espacio que lidera Patricia Bullrich, pidió el respaldo de los vecinos. “Este domingo el cambio depende de vos”, afirmó de cara a las PASO del 13 de agosto.

En un claro mensaje a sus contrincantes internos y desafiando al oficialismo, Lanaro apuntó: “Sé que estás cansado de escuchar siempre lo mismo, por eso elegí el camino de la sinceridad. Voy a ser directo: si querés que Ituzaingó cambie, este domingo necesito que me votes. No podemos ser tibios. No existe el cambio a medias, o cambiamos en serio o todo sigue igual”.

Lanaro venía comunicando de esa manera propuestas para reforzar la seguridad, bajar la presión tributaria y mejorar el sistema de salud municipal. Por último, el legislador señaló que “junto a Patricia Bullrich somos el verdadero cambio que necesita Ituzaingó. Somos la fuerza del cambio”.