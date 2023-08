Morón, Lomas de Zamora y San Martín: Continúa el alerta gremial por el cierre de tres bingos de Codere en el GBA

A pesar de que la mayoría de las salas de juego en la Provincia no tuvieron mayores problemas este año, el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC) mantiene cerrados tres bingos de la empresa Codere, en Morón, San Martín y Lomas de Zamora. Lo extraño es que no hay explicaciones oficiales que justifique esto y que, por ahora, sus empleados están al día pese a que hace un mes que no trabajan.

“La situación es tensa, de preocupación, de angustia: los salarios se están pagando e incluso a los trabajadores les ofrecen en remis ir a cumplir funciones a otras salas, con el traslado pago, para que no pierdan la propina, pero no todos lo pueden hacer o lo quieren hacer por temas de organización familiar”, indicó Ariel Fassione, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA).

“No hay suspensión de trabajo, no hay despidos, pero la mayor preocupación es que esto se extienda en el tiempo y un día venga la empresa a decir que empezará a hacerlo, porque no existe alguna firma, sea del rubro que sea, tanto tiempo cerrada o clausurada”, completó al portal Primer Plano. Así, los temores sobre un posible cierre intempestivo, que dejaría sin trabajo a miles de personas, comenzó a sobrevolar el ambiente.

“Es un caso atípico que todavía no pudimos descifrar. Hasta ahora los trabajadores vienen cobrando, van al lugar de trabajo a tomar mate o jugar truco y esperando, con las máquinas prendidas la habilitación, a que reabra”, explicaba el mes pasado a este medio Domingo Bruno, secretario de UTHGRA Morón, una de las cuatro seccionales que firmó una solicitada en la que se alertaba sobre el infortunio que pasa la cadena.

Hoy completó: «Al personal (del bingo Morón) lo tienen al día. Y se presentan todos los días al lugar del trabajo. Se les pagó el sueldo completo. Es todo muy extraño». En julio se reunió con las autoridades del YPLyC. Y luego de algunas explicaciones poco claras, confiaba en que el tema estaba resulto a principios de mes.

Según trascendió, las salas trabajan en las obras necesarias para poder reabrir estas salas, aunque luego de las experiencias fallidas anteriores. En el caso de Morón, sería la sala de fumadores. El Municipio no intervino.

En Lomas de Zamora y en La Matanza las salas fueron cerradas por las autoridades municipales. Omar Galdurralde, quien administra el Instituto de Loterías y Casinos es un delfín político de Martín Insaurralde, actual jefe de Gabinete provincial. Los otros, ubicados en La Plata, General San Martín y Morón, la disposición surgió desde el propio organismo provincial. Un rumor dice que «no se pusieron para la campaña».

Codere, para colmo, enfrentó un cambio de accionistas y de CEO a nivel internacional, que afectó a la casa local.

Las únicas sala de la compañía que no han sufrido este embate están en Lanús y San Miguel (gobiernos PRO).