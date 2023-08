Intendentes K promueven el corte de boleta: Denuncian que reparten listas cortadas de JxC y Milei y les agregan la suya

A días de las PASO, candidatos de la oposición denunciaron que los intendentes K de Merlo y La Matanza promueven el corte de boleta con una campaña sucia, en la que se reparten listas de otras fuerzas, pero cortadas en la sección municipal. Lo hacen para colar sus propias boletas (bajo el sello de Unión por la Patria) en desmedro de sus referentes nacionales y provinciales y, lógicamente, de sus adversarios más directos.

Este recurso, que no es nuevo tampoco, fue denunciado ayer en sus redes sociales por el concejal y precandidato a intendente de JxC de Merlo David Zencich, quien aspira a enfrentar a los hermanos Menéndez en las elecciones generales. El domingo, primero, le tiene que ganar la interna a Pablo Cocuzza (Bullrich)

«La última de los Menéndez: Nos tira la boleta de JxC cortada en la parte de Zencich. Qué hace falta? Nos robaste la cartelería, le pegaste a nuestros militantes, y ahora nos sacas de la boleta de JxC para poner la tuya», describió el referente de Larreta. «El domingo ustedes saben a quién tienen que cortar. Es a éste», agregó señalando la lista de Gustavo Menéndez, quien este miércoles cerrará campaña junto con Kicillof y Massa.

De lo mismo se quejó el candidato de la Libertad Avanza de La Matanza, Adrián Martínez «El Dipy». «En Virrey del Pino están mandando boletas de Milei, pero cuando la abrís aparece la de Espinoza, escondida», denunció en su cuenta de Twitter, gracias a una lista que le mandaron los vecinos de esa localidad.

Tras la consulta de este medio, desde JxC explicaron que esas boletas repartidas de manera obscena por militantes del PJ no son oficiales (serían copias realizadas en imprentas no habilitadas por la Junta Electoral) pero que tampoco serían anuladas si aparecen en las urnas. En campaña, y en plena crisis, todo vale.

La que faltaba de Menéndez: ahora reparte la boleta de Juntos por el Cambio sacando la parte de David Zencich y poniendo la de él.



¡Saben que se van y están tirando los últimos manotazos de ahogado!



Y para los amigos peronistas: esto hace su líder, el domingo ya saben a quien… pic.twitter.com/qsUbpbeK7s — David Zencich (@DavidZencich) August 8, 2023

Muy bien @FerEspinozaOK !!! Siempre fiel a tus principios!!!



qué pasó fer, no era que yo no era nadie como me dijiste por tel? No te asustes… pic.twitter.com/li5l1mm4ZA — Eldipypapaok (@eldipypapaok) August 8, 2023

Adoctrinamiento escolar

En otra muestra de desesperación política, padres de la Escuela 110 de La Matanza denunciaron que en el marco de la presentación de las Becas Progresar, una funcionaria de la Anses «adoctrinó» a estudiantes de 5to año.

“El Estado tiene que poner más plata en las escuelas públicas para que sean mejores en los docentes, para que les enseñen también, porque ellos mejoran siempre y se capacitan continuamente. En ellos tiene que invertir el Estado”, insistió Edith Mariana Ojeda, jefa de la ANSES de La Tablada.

Una alumna grabó parte de esa charla para dejar constancia del discurso. “En ustedes tiene que invertir el Estado. En los hospitales tiene que invertir el Estado y mejorarlos cada vez más. Entonces ojo con esto de arancelar porque el arancel sale del bolsillo propio del trabajador… ¿Y el que no trabaja? ¿Qué hacemos con ese? ¿Y el que necesita primero estudiar, progresar, para después trabajar a donde se va ir a atender si no tiene trabajo y no tiene ingresos? ¿A dónde va a ir a estudiar si no tiene para estudiar? Eso es lo importante. En eso tenemos que ponernos a pensar”, advirtió la encargada de la charla sobre el posible arancelamiento de muchos servicios que hoy son gratuitos, en caso de que no gane el oficialismo pierda las elecciones.

“Yo no les vengo a decir a quién tienen que votar. Y acá el profesor que es de Educación Cívica tampoco les va a decir a quién tienen que votar pero sí les va a enseñar cuál es la estructura que debemos tener en cuenta y qué cosas importantes tenemos que pensar y tener en cuenta a la hora de decidir qué clase de país queremos tener. Eso es lo más importante”, expresó la funcionaria.