Hay dos motochorros detenidos: Kicillof y Néstor Grindetti suspenden la campaña, tras el crimen de una nena en Lanús

El gobernador, Axel Kicillof; y el precandidato de JxC Néstor Grindetti, suspendieron hoy sus actividades de campaña a partir del asesinato de una niña de 11 años, frente a su escuela de Lanús, producto de un asalto de motochorros, los cuales ya estarían identificados y detenidos: Uno es menor y posee frondoso expediente policial, incluso una liberación a instancias de la presión política de la diputada del FdT Natalia Zaracho.

El hecho ocurrido en Villa Giardino, Lanús Oeste, lo que motivó que el intendente y precandidato bonaerense de Patricia Bullrich levantara sus actividades proselitistas, al igual que su candidato local y secretario de Seguridad, Diego Kravetz, quien advirtió públicamente que los sospechosos eran famosos en la zona.

Kicillof, por su parte, tenía previsto su cierre de campaña en Merlo, esta tarde, junto a Sergio Massa. En Unión por la Patria comunicaron que el acto se suspendió por lo sucedido en Lanús y aún no se tomó una determinación respecto al acto de mañana en La Plata, donde estaba previsto el cierre de campaña del ministro.

🚨 Identificaron al conductor de la moto en la que asaltaron y mataron a Morena en Lanús



El joven fue detenido por la policía y tiene 19 años.



El otro responsable del crimen tiene 14.



Robo y muerte

El trágico episodio ocurrió minutos antes de las 7.30 de este miércoles, cuando Morena Domínguez (11) estaba por llegar su escuela, la Primaria 60 «Almafuerte». De manera violenta, dos delincuentes en moto la interceptaron para robarle sus pertenencias. La nena cayó al asfalto y golpeó su cabeza, lo que la dejó inconsciente. Fue trasladada en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció a los 20 minutos de haber ingresado.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que ahora es clave para intentar identificar a los autores del hecho en el marco de una causa que, según las fuentes, terminará caratulada como homicidio.

En el video se observa que los delincuentes arrastran a la nena cuando cae al asfalto. El acompañante del conductor se baja, roba y luego vuelve a abordar el vehículo para escapar. Un barrendero de la zona intenta correr a los delincuentes, pero éstos logran escapar del lugar a toda velocidad. En la filmación también se ve un auto. Era manejado por el padre de una alumna de otra escuela que quiso cortarles el paso.

El caso es investigado por la fiscal Silvia Busano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús-Avellaneda, quien se encontraba esta mañana en el lugar del hecho impartiendo las directivas de la investigación.

Luego del mediodía, un chico de 14 años, identificado como M.A., confesó ser uno de los motochorros que mató a Morena. El otro delincuente está identificado y es buscado intensamente por la Policía.

En este momento👇👇👇defendia a uno de los moto chorros identificados y detenidos por la muerte de una nena de 11 años de Lanús, Marcelo Alvarez. La dip. Natalia Zaracho quiso evitar que lo detuvieran en Villa Fiorito.

Nada que campaña

Frente a este crimen, Grindetti y Kravetz suspendieron la campaña y gestionaron un Comité de Crisis para abordar el tema y le exigieron a la Nación y la Provincia que “den respuesta y garanticen la seguridad en la zona”.

«Otro lamentable hecho de inseguridad que nos conmociona y nos entristece terriblemente. Mi acompañamiento a la familia de Morena. Está todo el equipo de seguridad del Municipio de Lanús trabajando para dar con los responsables”, posteó Grindetti.

Y agregó: “Tenemos que entender que la lucha contra la delincuencia tiene que ser una política de estado sin ideologismos ni especulaciones”.

Diego Kravetz, candidato a intendente de Lanús y actual ministro de Seguridad del municipio, emitió un comunicado en el cual informó que «se está realizando el seguimiento de las cámaras de seguridad del barrio y alrededores para dar con el paradero de los malvivientes».

«Como padre me duele y me entristece profundamente», expresó sobre el trágico hecho. Dijo también que los atacantes están identificados. «El que mató a Morena no tiene mucha más edad que ella: ¿por qué, entonces, ella tiene que estar muerta y él vivo con su moto?», lanzó Kravetz a radio Mitre.