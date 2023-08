Zabaleta desdramatizó la falta de apoyo K , pero advirtió: «Soy el único intendente que enfrenta a La Cámpora»

Me cansé, me hinché de la rosca política. Que el futuro del peronismo y de este frente político, con quienes quieren que sean sus candidatos en Hurlingham, lo decidan mis vecinas y mis vecinos el día domingo. Y partir de ahí consolidar liderazgos, formas de hacer política, estilo, vinculación, Plan de gobierno”, declaró el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, a cuatro días de la interna de Unión por la Patria.

Con años de militancia sobre sus espaldas, sabe que el kirchnerismo le hizo una guerra fría en su propio distrito, donde los principales referentes de UxP bajaron sólo para respaldar la precandidatura del camporista Damián Selci, el edil que lo reemplazó durante los 13 meses que fue ministro de Desarrollo Social.

“Estamos trabajando todos los días. Es lo único que sé hacer y ponerle mucho cuerpo. Recién hablaban de feroz, y feroz es la pelea contra la inseguridad, feroz es la pelea contra la inflación, feroz es todos los días ver que los jubilados que cobran la mínima no les alcanzan la plata”, expresó el jefe comunal en radio Mitre.

Zabaleta realizó un raid mediático en las últimas obras en la que hizo referencia a la interna y la situación del país. «En Hurlingham decidí que sea la participación ciudadana y no la rosca la que defina el candidato de Unión por la Patria», dijo también en CNN, lejos de los actos en los que supo contar con todo el respaldo de la Casa Rosada, como cuando desembarcó en Hurlingham en 2013 y fue electo en el 2015. En el medio, hubo respaldo a Randazzo (PASO de 2017) y una militancia incondicional con Alberto Fernández.

El kirchnerismo no perdona. Le maneja el HCD y lo ignora políticamente. Al menos lo dejó competir mano a mano con Selci: Es decir la misma boleta nacional. Por eso salió a desdramatizar la interna, consultado sobre la campaña local: «Máximo Kirchner vino acá como jefe de La Cámpora y no como presidente del PJ. Y como jefe de La Cámpora está bien que venga a ser parte de un acto de un espacio político dentro de Unión por la Patria, por ende está bien que así sea y se de el debate político hacia la sociedad de Hurlingham».

Aunque advirtió con ironía a sus pares: «Soy el único intendente que enfrenta a La Cámpora. La gestión es sagrada, las cosas hay que decirlas, hay que contarlas y fundamentalmente hay pedirle la opinión a la gente».

Respecto a su gestión resaltó: «Acá hay cosas que son muy fáciles y cotidianas, que no son dogmáticas e ideologizadas. Como cuando Doña María te pide que le cortes la rama porque le corta el cable de Internet».

A su vez aceptó que la inflación es un problema actual y que «se le pone parches» para ayudar a los vecinos y que «se le busca la vuelta». Y sumó: «Es mucho trabajo y con una lógica de intendentes que a veces no nos damos cuenta del valor que tenemos. Un intendente tiene mucha representación política, que cuando hay que dar un debate hacia adentro, poco se lo da».

«Yo fui ministro de este gobierno, no le saco el cuerpo, si algunos internamente cree que se puede desmarcar a alguien dentro del mismo gobierno, de la única forma de desmarcarse es corriéndose de los lugares de gestión. Cuando estás en un lugar de gestión de este gobierno, sos parte», declaró, en relación a la pregunta de por qué no funcionó el gobierno de Alberto Fernández.

El ex Ministro de Desarrollo Social enfatizó: «Acá hay un gobierno que tuvo mucha tensión y debates internos, cuando lo que se debía hacer era ordenar la política para ordenar la economía. No se hizo y nos encontramos con esto, con pensar que siendo parte del mismo gobierno, no sos parte del mismo. Eso es faltarle el respeto al jubilado que cobra la mínima y no le alcanza».

Y agregó: «Hay una responsabilidad de todos y me puedo incluir, que tiene que ver de donde poner la responsabilidad de cada uno en los problemas de los argentinos».

También rememoró que en 2019 les tocó recibir «un país con un collar de melones y sandías», respecto al endeudamiento. Sin embargo, Zabaleta diferenció: «Lo que plantea la oposición preocupa mucho más, en un Estado que se retraiga y se ajuste. Es el momento de fortalecer la fórmula presidencial y a nuestro gobernador».

Es por eso que el candidato a la reelección destacó que el próximo gobierno será peronista: «No hay posibilidad de crecimiento en Hurlingham si no hay un modelo de país y una Argentina vinculada a la producción y al trabajo, a la universidad pública y al crecimiento. Si no hay un proyecto de país, es muy difícil que un municipio pueda crecer».