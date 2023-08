La impotencia de la familia del médico asesinado en Morón Sur: «En este país no hay hambre, hay vagos de mierda»

Familiares de Juan Carlos Cruz, el médico de 55 años asesinado de un balazo en la cabeza durante un asalto en las calles de Morón Sur, salieron hoy a despedirlo con dolor e impotencia. Una familia que llegó desde Bolivia para hacerse de abajo y estudiar, que quedó destruida por tres delincuentes que están prófugos.

Abel Cruz, hermano del jefe de cirugía del Hospital Carrillo de Ciudadela asesinado, habló anoche por Canal 13: “¿Quién me lo devuelve a mi hermano? Tengo mucha bronca e impotencia de no poder hacer nada”.

«Era una persona que no tenía maldad. Lo mataron peor que a un perro, no hay palabras. No hay nada que pueda darme un consuelo. Pensé que nunca me iba a tocar esto», contó el familiar. y reclamó: “No hay justicia, la gente tiene que tomar las riendas. No puede ser que no puedas bajar una cosa de tu auto. Le pasó a Morena (la menor de 11 años asesinada en Lanús, apenas un día antes). Esta gente no tiene que existir en la sociedad, no tienen cura. Ojalá se haga justicia, pero a mi hermano no me lo devuelve nadie”.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 17 y fue captado por una cámara de seguridad vial. En la grabación se puede observar cuando el médico estaciona su Fiat Cronos rojo frente a la casa de su mamá, en Lanús al 3500 y abrió el baúl para sacar un aire acondicionado. A los pocos segundos, aparecieron tres delincuentes armados, le dispararon en la cabeza, se subieron al auto y escaparon con dirección a La Matanza. Un rato después, la Policía encontró el auto robado en Rafael Castillo, a 30 cuadras del asesinato.

"Fue muy ejemplar y encima lo rematan con un tiro en la cabeza"



El dolor de Victoria, la hermana de Juan Carlos, asesinado en Morón por delincuentes que le robaron el auto.



En tanto, Victoria, otra hermana de la víctima, contó hoy en declaraciones radiales: «Ayer viajamos juntos. Yo me iba a trabajar y me dijo: ‘Te llevo a Morón’. Charlamos de Morena. Había hecho una operación el día anterior. Hace un mes que estaba como jefe de quirófano y me dijo: ‘Yo quiero dejar el legado de lo que aprendí. Ahora todo es digital, todo es por computadora y yo quiero enseñar, porque lo que a mí me enseñaron no lo enseñan ahora. Esas fueron las últimas palabras que tuvimos en un almuerzo con mis hijas”.

“Mi hermano fue muy ejemplar en su esfuerzo por estudiar y superarse día a día. Venimos de muy abajo, todo es sacrificio. Mi hermano no vive en un palacio: ese es el sueldo del ciudadano que salva vidas todos los días y no tiene un techo digno porque no alcanza, porque no le pagan bien y encima lo rematan con un tiro en la cabeza», observó Victoria.

Y concluyó: “Nosotros venimos de muy abajo y el que diga villa se tiene que lavar la boca, porque la villa a este país le dio médicos, directores y profesores, que es lo que son mis hermanos. Los malvivientes son otra cosa, porque nosotros somos de la villa. En este país no hay hambre, hay vagos de mierda. Este país es así, no tenés que hacer una mierda para tener acceso y derecho a todo. Ahora, sacrifícate y no tenés derechos”.

Por último, señaló con relación a las circunstancias en las que su hermano fue asesinado: “Mi mamá falleció hace dos años y había colocado un aire, que quedó en la pieza. Él fue a traer el aire, porque tenía un airecito viejo. Fue a traer eso después de su guardia″.

⚫️ Lamentamos profundamente la pérdida del compañero cirujano Juan Carlos Cruz, quien se desempeñaba en el Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela y fue asesinado este jueves en Morón por tres delincuentes que pretendían robarle el auto.



Acompañamos a su familia y pedimos justicia! pic.twitter.com/MFy9ujbiTL — CICOP (@CICOP_ok) August 11, 2023

El crimen sucedió cuando los alumnos del Estrada salían de clases. Algunos vieron la escena desde la esquina. Después de escuchar la detonación de un arma de fuego y al ver a la víctima tendida sobre la vereda, vecinos alertaron al 911, tras lo cual se presentaron efectivos del Comando de Patrullas de Morón, que constataron el fallecimiento de Cruz.

La autopsia confirmó que el médico recibió un balazo que ingresó por el parietal derecho y que salió por la región occipital izquierda, en un disparo que dejó en el orificio de entrada signos de «ahumamiento y deflagración de pólvora» que, según los forenses, indican que se efectuó con el cañón apoyado a «boca de jarro».

Posteriormente, a la escena arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y poco después los efectivos abocados al operativo hallaron el auto robado a la víctima abandonado en la esquina de Olegario Víctor Andrade y Coronel Aguirre, en la localidad vecina de Rafael Castillo, a unas 30 cuadras del lugar en donde se produjo el crimen.

“Me lo mataron peor que a un perro. No hay palabras, no hay nada que pueda darme consuelo y hoy me tocó, yo pensé que nunca me iba a tocar esto, porque yo me crie en la calle, sé muchos movimientos, pero él era inocente, indefenso, no tenía maldad”, dijo otro hermano de la víctima a Telenoche.

En el hecho interviene el fiscal Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Morón, quien ayer supervisó las tareas de los peritos en el lugar del asesinato.