Elecciones: El candidato a intendente de Milei dijo que «un Merlo distinto es imposible con los mismos de siempre»

Una Argentina distinta, un Merlo distinto, es imposible con los mismos de siempre», reflexionó el concejal y candidato a intendente de La Libertad Avanza en Merlo, Eduardo Varela. Tras las PASO del domingo, que lo dejó en segundo lugar en su distrito, el abogado y comerciante se mostró confiado en cambio de gobierno.

«Hay mucha alegría, a sabiendas de lo que se viene va a ser mejor, porque Milei puede sacar a la Argentina de la crisis de tantos años. Si diría que no me sorprendió sería un mentiroso», asumió esta mañana el edil en diálogo con el programa Estación Central (Mpquatro radio online), tras el 23% del domingo, a 8 puntos del intendente Gustavo Menéndez, desinflado por el factor Massa y la lista corta de Othacehé.

«Tuvimos problemas con el robo de boletas», asumió Varela y prometió que «con Milei vamos a tener un país mucho más democrático». Electo en 2019 por JxC, cree que una alianza a esta altura es imposible, aunque aclaró que en un eventual gobierno podría incorporar a referentes de la oposición, en caso de ganar.

«El problema en Argentina es moral. De entender las reglas de juego. La trampa no conduce a nada. Tuvimos muchos problemas. Una parte de la casta que nos impedía entrar al cuarto oscuro. Pero había que jugar con estas reglas. La gente tiene que marcar el camino con el voto. Si no no es un sistema democrático. Seguramente el gobierno de Milei lo va a hacer y vamos a tener un país más democrático», apuntó.

Por otra parte, cree que «la gente joven no mira televisión», por lo que no temen a las críticas en los medios, mientras que «la gente grande sabemos qué no queremos que se haga». «Queremos esperanza, una Argentina distinta. Con los mismos de siempre es imposible. Y en Merlo es imposible que algo cambie cuando gobierna el mismo partido político desde 1983», sostuvo el candidato a intendente de Mieli.

¿Un acuerdo con JxC es posible?

EV: No puede haber un acuerdo porque las listas ya están armadas. Y las ideas después hay llevarlas adelante cuatro años. Pero en caso de ser gobierno, soy acuerdista y nos conocemos todos. No importa, siempre y cuando sea eficiente va a tener lugar. Vamos a ser un gobierno de coalición. Necesitamos de todos para cambiar un Merlo que atrasa 40 años y cada día está más feo, más sucio y la falta de trabajo es total.