Debate en el Hospital Posadas: ATE se declaró en estado de Asamblea Permanente y llamó a «votar en defensa propia»

La Asociación de Trabajadores del Estado realizó este jueves una asamblea en el aula Magna del Hospital Posadas «en defensa de las políticas públicas» y convocaron a militar el voto por Unidad por la Patria en octubre.

En representación de ATE Nacional estuvieron Mercedes Cabezas, recientemente electa como secretaria Adjunta; y Flavio Vergara, Dir. del Departamento de Convenios Colectivas; Eliana Aguirre, secretaria Adjunta, y Leonardo Vazquez, de Organización, de ATE Provincia; y Darío Silvia como secretario de ATE Morón.

Antes del debate se proyectó un corto con imágenes del final del gobierno de Fernando De la Rúa y se convocó a evitar «que pase lo mismo».

“Tenemos que pensar en la Argentina que queremos, en el Estado y qué necesitamos de ese Estado para que sea soberano y productivo, con trabajo digno. Si se tiene que entrar en una etapa de resistencia, encontrar antes una etapa propositiva pero con una mirada clara de los objetivos que tenemos”, reflexionó Cabezas esta tarde.

Y luego se preguntó: “¿Cómo hacemos para ir a buscar a ese 10% que se perdió en relación a la última PASO presidencial? Votó el 68% del padrón, o sea un 10% menos de compañeros y compañeras, de compatriotas que no han ido a votar ¿Cómo hacemos para decirles que el sistema democrático, a 40 años de democracia, es el mejor sistema que ha conocido nuestro país? Y que no hay otro sistema, que hay que perfeccionar esa democracia, que hay que generar canales democráticos que permitan la participación popular del pueblo, pero que no hay que renegar de esa democracia».

Por su parte, el anfitrión del encuentro concluyó en que «es importante que los trabajadores y parte de la comunidad que hoy está presente acá sepa que en realidad hay que votar en defensa propia, en defensa de nuestro trabajo, en defensa de nuestra dignidad». Silva planteó como moción quedar en «Estado de Asamblea Permanente», la cual que fue votada por unanimidad de trabajadores municipales, provinciales y nacionales.