«Argentina necesita orden»: Bullrich, Grindetti y Delfino visitaron a transportistas afectados por los saqueos

La candidata a Presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich; y su candidato a gobernador Néstor Grindetti se hicieron presentes en las instalaciones de la empresa Transporte RICCO, en Hurlingham, para conversar con los propietarios y transportistas que fueron víctimas de los hechos violentos de los últimos días.

Desde la Cámara de transporte, CAETRAC, denunciaron que se les hace imposible trabajar debido a los saqueos que estuvieron padeciendo los últimos días. Las unidades son detenidas en forma violenta, por medio de pedradas, y obligadas a entregar la mercadería que transportan padeciendo además las roturas de las mismas.

En ese sentido, uno de los conductores atacados, Fabián, detalló: “En el puente Luján había patrullero sin luces, sin nada, cuando paso el puente siento una explosión, yo pensé que era una cubierta del camión, yo venía con un contenedor, se ve que le tiraron algo e hizo ruido, yo ahí levanto la velocidad porque pensé que era una cubierta del camión, cuando levanto la velocidad miro para el otro lado y estaban cortando la autopista para el lado de Luján. Sigo a menos velocidad, pero sigo cuando voy llegando, ahí sale uno, eran pibes de no más de 16 años, y con un tacho de basura me encara para el camión. Yo subí la velocidad y cuando lo quise esquivar salió un policía y me paró, no sé para qué, entonces bajé la velocidad y ahí fue cuando me empezaron a tirar piedra una lluvia de piedras, habrá durado u minuto.”

Y agregó: “Me rompieron los vidrios, me querían abrir el camión, el policía se fue, y del otro lado del camión se quisieron trepar y me rompieron el espejo, lo arrancaron y como pude puse un cambio y me fui, en ese momento solo pensé en mi familia. Todo lo que pasa es una locura. No quiero esto para mis hijos. Y angustiado preguntó ¿Cuándo terminan de estudiar qué tengo que decir? ¿Qué se vayan del país?”.

Nos transmitieron la bronca y angustia de perder el fruto de su laburo en manos de delincuentes. Estamos ante un gobierno provincial y nacional completamente ausente.

A su turno, Bullrich manifestó: “Egidio y muchos transportistas que nos contaron lo que fue la terrible situación que vivieron esta semana. La Argentina necesita orden. El orden es la base de la convivencia.”

Acompañaron la jornada el candidato a intendente Lucas Delfino, el candidato a diputado provincial Martín Culatto y la concejal de Morón Analía Zappulla.

Tres F

El viernes, en tanto, la candidata presidencial recorrió junto al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; y su candidato a Vice, Luis Petri, el centro comercial 1° de Mayo de Loma Hermosa, donde varios comercios fueron víctimas de los intentos de saqueos.

“Logramos contener una situación muy tensa y peligrosa. Actuamos con el compromiso y la responsabilidad que corresponde y realizamos un buen trabajo preventivo”, expresó el jefe comunal.

En ese marco Valenzuela criticó a las autoridades provinciales: “Me hubiera gustado recibir la llamada del Gobernador Kicillof. Las operaciones las hicimos desde el Centro de Operaciones y Monitoreo de Villa Bosch”, manifestó Valenzuela.

Según informaron voceros de Valenzuela, el martes, desde la central municipal (COM) se verificaron las alertas y se desplegaron los móviles de prevención. Resaltaron la instalación de cámaras en todas las localidades, el sistema de Ojos en Alerta, la incorporación de patrulleros, y la llegada de la UTOI, entre otras acciones. “Hay que estar del lado de las familias de bien y de los que trabajan”, destacó Bullrich en la recorrida.