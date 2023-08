Cocuzza pidió debatir una nueva Ley de alquileres: «El kirchnerismo busca que el privado reemplace al Estado»

La reforma a la Ley de alquileres podría quedar frenado en el Senado: En un plenario de comisiones con fuertes cruces, la bancada de Juntos por el Cambio pidió avanzar con el proyecto aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero el Frente de Todos se opuso y convocará a una nueva reunión con la participación de la asociación de inquilinos, mientras busca consensos internos para impulsarle cambios.

La discusión comenzó ayer en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. El texto aprobado en la Cámara Baja sin el voto del kirchnerismo, la izquierda y Milei, establece contratos de dos años en vez de tres; ajustes a realizarse entre cuatro y doce meses (actualmente son anuales); y un mecanismo de actualización a acordar entre las partes en base a uno o una combinación de índices oficiales.

Por su parte, el sector inmobiliario reclama ser incorporado a ese debate, con argumentos diferentes entre Capital y Gran Buenos Aires. El martillero y concejal de JxC de Merlo Pablo Cocuzza desmintió que se simulen alquileres temporales en la zona y aseguró que «se está alquilando por debajo del índice de inflación».

«El kirchnerismo busca que el privado reemplace al Estado», sostuvo en diálogo con el programa Estación Central (Mpquatro radio). Y explicó: «Ante la falta de planes de vivienda, créditos hipotecarios, se meten con los alquileres. Los emprendedores tienen que edificar por sus propios medios. En ese sentido la Ley de alquileres es un tapón. El factor más condicionante es la inflación, donde es imposible ponerse de acuerdo».

Ley de Alquileres: El oficialismo pide discutir algunos aspectos clave del proyecto e introducir en el paquete medidas para los créditos UVA y las plataformas de alquileres temporarios.



«La ley que se hizo es un parche, para saltar este período de alta inflación. La ley hay que borrarla y hacerla de nuevo. No pueden lograr un equilibrio entre propietarios e inquilinos. En la inmobiliaria estamos actualizando los valores locativos por debajo de la inflación, porque sí somos conscientes de que no se puede aplicar, porque el sueldo de la gente no crece en la misma medida. Terminamos mediando para que ambas partes lleguen a sentirse protegidas. El problema, en este caso, es que esa baja que nosotros practicamos, no se pueda discutir después entre las partes. Mientras no convoquen a los profesionales del sector, difícilmente puedan llegar a un buen término con todos estos parches que están poniendo».

«Sabíamos que en el Senado la reforma no iba a tener efecto», admitió el martillero de Merlo. «La inflación produce un tremendo deterioro del alquiler en tres años. Ante esto el kirchnerismo no tiene respuesta».

Cocuzza también aseguró que hay más demanda de alquileres «por falta de créditos hipotecarios». Y negó que se simulen contratos temporarios, como los que ofrecen los portales para turismo. «Hay una vía legal que es el comodato, pero eso es para turismo. Ninguna persona que tenga un poco de sentido va a firmar un contrato temporario para vivir en forma permanente, sabiendo que en un mes vas a estar en un problema. Es comprarse un problema. Al menos en Merlo, como profesionales ni se nos ocurriría hacer esto».