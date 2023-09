Rossi cerró acto en el Hospital Posadas: «Resulta que ahora tenemos que discutir que la Salud Pública es indispensable»

El jefe de Gabinete y candidato a Vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, cerró esta tarde un acto «en defensa de la Salud Pública» organizado por la Seccional Morón de la Asociación de Trabajadores del Estado y la CTA local, a los pies del Hospital nacional «Alejandro Posadas», en Villa Sarmiento.

La mesa contó con la presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; el Intendente de Morón, Lucas Ghi; el director Ejecutivo del nosocomio, Dr. Adrián Tarditti; el secretario electo de ATE Nacional, el rionegrino Rodolfo Aguiar; y el reelecto secretario de ATE Morón, Darío Silva; entre otras autoridades.

“No sólo nos imaginábamos que en estos 40 años íbamos a estar discutiendo cómo teníamos más y mejor Democracia, sino que también nos imaginábamos que el debate político en esta época iba a ser cómo teníamos más y mejor salud pública. Y resulta que ahora tenemos que discutir que la salud pública es indispensable para el conjunto de la sociedad argentina», sostuvo el ministro de la Casa Rosada a su turno.

Defendemos la Salud Pública!



Y agregó: «Venimos acá a reafirmar que esta construcción de salud pública, que este Hospital Posadas no nos pertenece a los que estamos acá, les pertenece al conjunto del pueblo argentino, que generación tras generación concurrió, pasó las puertas de este hospital, se atendió, resolvió sus problemáticas, y que generaciones de trabajadores y de médicos de dieron carnadura a cada una de estas políticas”.

Bajo perfil

Más temprano, Rossi aseguró que Cristina Kirchner cumple un rol activo, aunque de «bajo perfil», en la campaña electoral de Unión por la Patria. «La realidad es que Cristina está muy comprometida con el proceso electoral, con un bajo perfil, y definirá ella con Sergio [Massa] cuando consideren necesaria su participación», expresó. Además, aseguró que la figura de la vicepresidenta genera controversias, sea cual sea de su accionar: «Pasa lo que expresa el dicho ‘bogas porque bogas y bogas porque no bogas’. Cuando aparece, monopoliza la campaña y opaca a los candidatos y cuando no aparece porque no aparece…».

También, se mostró optimista ante la crisis económica y vaticinó años «promisorios» para el país. Además, prometió que la compleja situación inflacionaria y salarial terminará en noviembre, con el ingreso de dólares. «Sabemos que la situación es compleja, una mezcla de herencia y de un hecho externo, la sequía, que hizo que nos faltaran 21 mil millones de dólares, el 25% de los ingresos del país», dijo, según replicó NA.